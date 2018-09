Efter verbale overfald: Nu skal vi tale ordentligt til hinanden

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mødtes onsdag aften med Hibba Yousef Kilane, Bahadir Demirhan og Pernille Bendixen (DF) for at diskutere, hvordan odenseanerne taler til hinanden.

Et verbalt overfald i en p-kælder i Odense, grimme offentlige tilsvininger og spytten efter politiker på gaden er alle hændelser, der har ført til en stor diskussion og nu til en mission, som Odenses borgmester har sat for Odenses borgere: At lykkes med at få odenseanerne til at tale pænt til hinanden.

Og lige netop det emne blev onsdag aften taget op i et dialogmøde på rådhuset i Odense, hvor Hibba Yousef Kilane, Bahadir Demirhan og Pernille Bendixen alle deltog for at italesætte problemet.

Grunden til at disse tre odenseanere var aftenens hovedpersoner, var, at de hver især har oplevet verbale overfald og overfusninger.

Der er behov for, at vi får trukket en streg i sandet og siger, at her taler vi ordentligt til hinanden. Også selvom vi er uenige Peter Rahbæk Juel, Odenses borgmester

Det har fået Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til at samle 20 mennesker på rådhuset. Bevæggrunden for dialogmødet ligger blandt andet i, at man i løbet af august på TV 2/Fyns hjemmeside har kunnet læse om Hibba Yousef Kilanes oplevelse i en p-kælder, hvor hun angiveligt blev overfuset på grund af sit tørklæde.

Man kunne også læse historien om Bahadir Demirhan, der blev overfuset på gaden i Odense. Og slutteligt kunne TV 2/Fyn fortælle om den fynske folketingspolitiker og byrådsmedlem Pernille Bendixen (DF), der blev råbt og spyttet efter på gaden.

De eksempler har alle sat sine spor hos Peter Rahbæk Juel:

- Jeg havde en oplevelse af, at der var nogle ting, der begyndte at skride. Der er behov for, at vi får trukket en streg i sandet og siger, at her taler vi ordentligt til hinanden. Også selvom vi er uenige, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

En mulig løsning på problemet

Efter den omfattende opmærksomhed, fortæller Hibba Yousef Kilane til mødet på rådhuset, at der er blevet taget godt hånd om problematikken:

- Jeg synes, det er rigtig godt, at borgmesteren har taget ansvar omkring det her emne, og jeg synes, det er rigtig fedt, at der kan blive sat en bevægelse i gang, som forhåbentligt også vil inspirere andre kommuner og måske resten af Danmark, siger Hibba Yousef Kilane.

Også Pernille Bendixen er overbevist om, at den øgede opmærksomhed på emnet kan sætte noget i gang:

- Jeg tror, at det her er en slags "#MeToo"-Odense-kampagne. Hvis vi går foran med vores historier og fortæller, hvad vi har oplevet, så vil folk tænke over, hvordan vi taler til hinanden. Uenigheder er velkomne, men vi imødegår dem med en ordentlig tone overfor hinanden, siger hun til TV 2/Fyn.

Bahadir Demirhan startede med at lave et opråb om, at han ikke ville finde sig i at blive svinet til af en tilfældig på gaden. Men på trods af den ubehagelige hændelse er han også positiv overfor, om det vil lykkes for Odenses borgere at tale pænere til hinanden:

- Jeg ved, vi lykkes med det i Odense, fordi jeg ved, at Odense er en mangfoldig by, der gerne vil hinanden. Og så er der sat et rigtig godt initiativ i gang i dag, siger han.

Opfordring fra borgmesteren

Peter Rahbæk Juel har tidligere fortalt til TV 2/Fyn, at han gerne vil diskutere emnet med odenseanerne, og at det er vigtigt at få det debatteret. Derudover er han kommet med en klar opfordring til borgerne i Odense:

- Jeg synes, man skal tage ved lære af de her ting. Det er ikke rart at se, at der står en og overfuser en anden verbalt i en parkeringskælder. Så skal man også tænke over, om man selv har muligheden for at stoppe tingene, inden de eskalerer. Det kan være på arbejdspladsen, i skolen, frokostpausen, i byen med vennerne. Sørg lige for at tænke over, hvad man siger om andre mennesker og ikke mindst, hvordan man taler til andre mennesker, sagde Peter Rahbæk Juel.

