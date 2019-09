Efter VM-hattrick: Dansk tempokonge jagter verdensrekord i Odense

Tirsdag blev danske Mikkel Bjerg som den første cykelrytter nogensinde tredobbelt verdensmester i enkeltstart for U23-ryttere, og i de kommende år går jagten så ind på en af sportens mest prestigefyldte rekorder.

Den 20-årige tempokonge stiler målrettet efter at slå timerekorden - en rekord, som belgieren Victor Campenaerts satte sig på tidligere på året.

Første rekordforsøg er i Odense i starten af næste måned.

Fra nytår tager Bjerg skridtet op til World Tour-niveau, når han skal køre for UAE Emirates, og det skifte skal efter planen hjælpe ham mod det store mål.

- Inden for de næste tre år håber jeg sammen med UAE Emirates at få sat et program sammen, så jeg kan tage rekorden, siger Mikkel Bjerg.

Han har flere gange forsøgt sig i den udmarvende disciplin, hvor han og en anden enkeltstartsekspert, Martin Toft Madsen, på skift har forbedret den danske rekord.

Senest kørte Toft Madsen i august 53.975 meter på de 60 minutter, og den danske tvekamp kommer til at fortsætte i den kommende tid.

- 6. oktober forsøger jeg at slå den tid på Odense Cyklebane. Jeg vil blive meget overrasket, hvis jeg slår verdensrekorden allerede der, siger Bjerg med et grin.

- Målet i oktober er primært at slå Martin Toft Madsens rekord, og så vil jeg drille ham lidt med det hen over vinteren.

- Forhåbentlig vil han så prøve at tage den tilbage. Det er godt med lidt pr. omkring timerekorden, lyder det fra Mikkel Bjerg.

Victor Campenaerts verdensrekord lyder på 55.089 meter og blev sat i Mexico i april.