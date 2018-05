Efter vold i Friluftsbadet: Nu bliver svømmeturen overvåget

Svømmeturen i Friluftsbadet i Odense bliver i år videoovervåget, efter en gruppe drenge sidste år slog og sparkede en 15-årig dreng.

Når Friluftsbadet i Odense 2. juni lader sommerkåde badenymfer dyppe sig i poolen og rutsje ned i vandet, bliver det filmet og gemt af nye overvågningskameraer.

Det sker efter en voldsepisode sidste år.

Det fortæller Rune Bille til TV 2/Fyn. Han er leder af Odense Kommunes idrætsparker og dermed også øverste chef for Friluftsbadet.

Flere kameraer som dette skuer over Friluftsbadet. Billederne lagres hos Odense Kommune, så billederne kan bruges som bevismateriale, hvis det bliver nødvendigt. Foto: Masoud Jafari Pouia

- Vi havde en episode sidste sommer, som skabte en masse usikkerhed omkring Friluftsbadet, og jeg vil gerne have, at den usikkerhed forsvinder. Alle skal føle sig sikre, når de kommer herude, siger Rune Bille.

Dengang blev en 15-årig dreng slået og sparket flere gange af en gruppe drenge, der stjal hans mobiltelefon.

Ville bruge pengene anderledes

De nye overvågningskameraer er sat op over hele anlægget. Få meter fra udspringstårnet fanger et kamera både maveplaskere, hovedspring og ballademagere. Det er særligt her, at Friluftsbadet tidligere har oplevet problemer.

Rune Bille havde dog helst brugt pengene på badets gæster.

- Vi har brugt forholdsvist mange penge på det, og de penge ville jeg hellere have brugt på noget udstyr, børnene eller de unge mennesker kunne have leget med.

- Lige nu har jeg været nødt til at bruge pengene på at sikre mig, at jeg kan lave nogle rammer, så folk føler sig mere trygge. Så skal vi nok på et eller andet tidspunkt også finde nogle penge til at gøre det sjovt at være herude - det er det, der driver det hele, siger Rune Bille.

Det er første gang, det har været nødvendigt at opsætte adfærdsovervågning i Friluftsbadet.

- Det har jeg det ikke særlig godt med. Jeg ville klart hellere foretrække, vi alle sammen vidste, hvordan vi skulle opføre os herude, fortæller Rune Bille.