Efterårsagtigt vejr med vindstød af stormstyrke rammer Fyn

Fra morgenstunden er der regnbyger flere steder på Fyn. Først senere vil de blive erstattet af lidt bedre mulighed for også at få solen at se.

- Til at starte med er der temmelig mange skyer og også ret mange regnbyger, og i forbindelse med regnbygerne er der også nogle kraftige vindstød, som lokalt godt kan nå op på stormstyrke. Særligt omkring Det Sydfynske Øhav kan vindstødene blive kraftige, siger TV 2 Vejrets Jens Ringgaard.

Læs også Kølig og blæsende mandag på Fyn

Fra den sene eftermiddag og ud på aftenen klarer det op, og vejret bliver ganske pænt.

- Der bliver en del sol, inden solen altså går ned. I aftentimerne kommer temperaturen op på en ni til ti grader, siger Jens Ringgaard.

Natten til onsdag bliver præget af tørt og ret klart vejr med temperaturer ned mellem syv og 12 grader. Vinden aftager og bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne dog fortsat op til hård vind med kraftige vindstød.