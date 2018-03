Efter voldssag: Mand og bil er fundet

Fyns Politi efterlyste søndag eftermiddag en bil, der er stjålet i forbindelse med voldssag i Bogense. Nu er både mand og bil fundet af Sydøstjyllands Politi.

Opdatering: Bilen og manden er fundet af Sydøstjyllands Politi. Han meldte sig selv på stationen i Horsens.

Sent lørdag aften blev en kvinde i Bogense udsat for vold af en mandlig bekendt. Efter voldsepisoden stjal manden den bil, kvinden var kørende i.

Fyns Politi efterlyser derfor nu bilen. Bilen er en Citroen C3 årgang 2016 med registreringsnummer BS72991. Bilen er blå-metallic og har hvidt tag.

I bilens bagrude står der med blåt "Smølfen".

Efterlyst bor i Horsens

- Gerningsmaden ved godt, at politiet leder efter ham, men har ikke umiddelbart selv til hensigt at melde sig til politiet. Gerningsmanden er bosiddende i Horsens, så det er ikke utænkeligt, at både bil og mand befinder sig i Jylland, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Fyns Politi oplyser, at kvinden ikke er indlagt på hospitalet efter voldssagen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

