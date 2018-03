Efterlysning af gerningsmand: Kvinde overfaldet i Ikea Odense

Fredag blev en kvinde overfaldet ved Ikea i Odense. Nu efterlyser hendes mand et signalement af gerningsmanden.

Dennis Hammershøi efterlyser to mænd, som hjalp hans kone fra at blive overfaldet på parkeringspladsen ved Ikea Odense.

Hjælp til signalement

Overfaldet skete fredag formiddag omkring klokken 10.00.

Dennis Hammershøi vil gerne takke de to mænd, som hjalp hans kone og derudover høre, om de kan give et signalement af gerningsmanden.

Hans kone, Birgit, kan kun beskrive gerningsmanden som midt i 30'erne, med skægstubbe, af anden etnisk baggrund og iført en mørk hættetrøje. Overfaldet fandt sted da kvinden var på vej ud af sin parkerede bil.

- Pludselig skubber en mand hende ind i bilen og maser sig ind over hende. Hun råber på hjælp, men har desværre KOL og derfor ikke meget luft at give af. Heldigvis hører to mænd hende og springer til. Sammen fik de to mænd gerningsmanden ud af bilen, men det lykkedes ikke de to mænd at holde gerningsmanden tilbage særlig længe, før det lykkedes ham at vride sig løs og stikke af, fortæller Dennis Hammershøi til TV 2/Fyn.

Dennis Hammershøi har anmeldt overfaldet til politiet, men mangler yderlig hjælp til beskrivelsen af manden, der overfaldet hans kone.

Overvågning på parkeringspladsen

Dennis Hammershøi har talt med Ikea, og de fortæller ham, at de har overvågning, men dækker ikke det område, hvor overfaldet fandt sted. De har kigget videoer igennem og har ikke kunnet se noget, men fortæller, at de er rigtig kede af situationen og vil holde øje og være opmærksomme.

- Jeg håber, at de to unge mænd henvender sig, så der kan sættes en stopper for sådanne overfald, siger Dennis Hammershøi.

