Efterlyst i flere dage: 82-årige Svend er fundet

82-årige Svend Fjendbo, som Fyns Politi har efterlyst, er fundet i den sydvestlige del af Odense. Det oplyser Fyns Politi.

Han har det efter omstændighederne godt. Fyns Politi er nu ved at klarlægge hans færden og takker offentligheden for hjælpen med søgningen efter Svend.

Barnebarnet Peter Bjerggaard bekræfter over for TV 2/Fyn, at hans farfar er fundet og på vej til Odense Universitetshospital, OUH. Da vi taler med Peter Bjerggaard, er han på vej til OUH for at se til ham. Det er en frivillig, der har fundet ham ved Falen i det sydvestlige Odense, og svigermoren til hende, der fandt Svend Fjendbo, sidder ved siden af Peter Bjerggaard i bilen.

- Han var i okay tilstand. Han kunne snakke med os, bevæge sine arme og fødder, og så ville han bare gerne op og gå, siger Pia Mortensen til TV 2/Fyn.

Ledt dag og nat

Klokken 11.30 mobiliserede Peter Bjerggaard en gruppe frivillige, og de gik i gang med at lede. Han fortæller, at der har været omkring 12 personer med til at hjælpe. Lige omkring en time efter mødet med de frivillige er Svend Fjendbo fundet.

- Jeg synes, det er fantastisk, at der er folk, der har haft lyst til at bruge sin dag på det her. Og så er det gået så hurtigt. Det er bare fantastisk. Det er vildt, at en gruppe mennesker, man finder online, bare vil hjælpe på den måde, siger Peter Bjerggaard.

De seneste nætter har Peter Bjerggaard ledt efter sin farfar.

- Jeg er lettet. Vi har brugt mange kræfter og mistet meget søvn, siger Peter Bjerggaard.

Nu er familien på vej til OUH for at se til Svend Fjendbo.