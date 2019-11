Efterlyst kvinde fundet: Borger undrede sig

Nordjyllands Politi meddeler kort før klokken 17.00, at den 35-årige kvinde, som forsvandt torsdag i Odense, er fundet i Randers i god behold.

Det var en borger, som undrede sig over, at den 35-årige kvinde stod og så forladt ud.

- Borgeren ringede derfor til politiet, og fandt ud af at hun var efterlyst, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Vagtchefen oplyser at kvinden efter omstændighederne har det godt, og at familien er blevet underrettet.

Vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Ørum, kan tilføje, at den 35-årige blev set ved en skole på Hobrovej og at borgeren skønnede, at hun havde brug for hjælp.

Meldt savnet efter besøg

Den 35-årig kvinde kommer fra Aalborg, men blev fredag formiddag meldt savnet efter et besøg hos sin søster i Odense.

Hen på eftermiddagen fredag kunne Fyns Politi oplyse, at kvinden var set både ved Odense Banegårdcenter og igen ved banegården i Fredericia.

I Fredericia havde hun spurgt om prisen på en taxatur til Aalborg, men hun havde ikke pengene og forsvandt derefter igen.

På baggrund af de oplysninger formodede Fyns Politi, at hun var på vej hjem mod Aalborg.

Og det tyder alt på var rigtigt i og med hun blev fundet i Randers - kun en god times bilkørsel fra Aalborg.

