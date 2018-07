Efterlyst mand er identificeret

Fyns Politi efterlyste i sidste uge en tredje mand i forbindelse med et groft røveri på Cirkel K tanken i Glamsbjerg. Nu er manden identificeret.

Politiet vil gerne sige tak til befolkningen for hjælp med at identificere manden.

Hans identitet er nu endeligt bekræftet. Fyns Politi oplyser, at manden stadig er eftersøgt, men at man har en forventning om, at det blot er et spørgsmål om tid, før han er fundet.

Særdeles Groft røveri

Fyns Politi efterlyste med billeder en tredje mistænkt til røveriet mod Circle K i Glamsbjerg den 15. juli klokken 8.52.

Selve røveriet skete umiddelbart efter en rød Huyndai Matrix blev parkeret på Fåborgvej bag Cirkel K. Herfra løb to mænd ind i butikken bevæbnet med henholdsvis en kniv og en sort pistol.

Gerningsmændene ville røve kontanter, men da butikken var pengeløs blev udbyttet i stedet for cigaretter og spiritus.

Røveriet beskrives trods det lille udbytte som særdeles groft, idet den ene gerningsmand ved røveriets afslutning to gange opfordrede den anden gerningsmand til at skyde ekspedienten.