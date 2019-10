Efterskole donerer 28.845 kroner til Dansk Flygtningehjælp

En stor check skiftede torsdag hænder i gymnasiksalen på Efterskolen ved Nyborg.

Modtageren af checken var Hans Schrøder-Hansen, der er frivilligkoordinator bag Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling i Nyborg. Afsenderen var efterskolen og dens elever, der donerede alle deres billetindtægter fra årets musical til nødhjælpsorganisationen.

Derfor var checken ikke kun fysisk af et vist omfang, det samme var beløbet, der lød på 28.845 kroner.

- Det er helt fantastisk, at skolen har valgt at donere så mange penge til indsamlingen. For 218 kroner kan Dansk Flygtningehjælp give en familie på flugt et midlertidigt hjem, så omkring 130 familier kan få et hjem takket være denne flotte donation, siger Hans Schrøder-Hansen i en pressemeddelelse.

Musical om flygtningeproblematik

Pengene, der nu er doneret til Dansk Flygtningehjælp, blev tjent ind på en musical, der blev fremført af efterskolens 170 elever i slutningen af september. Musicalen handlede både om jødernes flugt under 2. Verdenskrig, chilenske flygtninge i 70'erne og disse års syriske flygtninge.

- Det var selvfølgelig i perfekt sammenhæng med temaugen, at pengene skulle gå til Dansk Flygtningehjælp. Vores elever er meget bevidste og bekymrede over flygtningesituationen, og de ønskede også, at pengene skulle gå til Dansk Flygtningehjælp. Temaugen og musicalen har bidraget til, at eleverne er blevet mere bevidste og engagerede i et problem, som fylder meget i den offentlige debat, siger forstander på Efterskolen ved Nyborg, Keld Schmidt.

