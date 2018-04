Efterskole: Urinprøver er et udtryk for mistillid til eleverne

Korinth Efterskole er modstander af at tage urinprøver af eleverne i kampen mod euforiserende stoffer. Det er udtryk for mistillid, mener forstanderen.

I en rundringning, TV 2/Fyn har foretaget til de fynske efterskole, fortalte knap halvdelen, at de bruger urinprøver i kampen mod euforiserende stoffer.

Korinth Efterskole er ikke en af dem. Forstander Klaus Wiinberg mener, at prøverne viser en mistillid til eleverne.

- Hvis vi starter ud med at sige, at vi har de her prøver, så ville jeg som forælder stoppe op en gang og tænke: "Hvorfor er det, at de har det? Hvad er det, der sker på den her skole?". Det er mistillid til det unge menneske, som skal starte her, siger Klaus Wiinberg.

Frasiger os et ansvar

Klaus Wiinberg er forstander for en spejderefterskole, der i år har 40 elever fordelt på niende og tiende klassetrin. Han mener, at det er vigtigere at tage en dialog med eleven og forældrene om, hvorfor eleven eventuelt har taget euforiserende stoffer.

- Vi har et pædagorisk ansvar. Hvis vi bare tager en elev og siger: "Der er en test her, der er positiv. Det vil sige, at du skal sendes hjem". Så frasiger vi os også det ansvar, vi har sagt ja til ved at lade en elev starte på skolen, siger Klaus Wiinberg.

Han tror ikke på, at urinprøver kan have en forebyggende effekt som skræmmekampagne.

- Vi kan sætte alle de rammer og regler op, vi vil. De unge mennesker i dagens Danmark skal nok finde ud af at omgås de regler, hvis de gerne vil eller bliver fristet til det. Det handler mere om, hvad vi kan gøre efterfølgende, hvis tingene sker.

Lærerne stoler på os

Mathilde Pedersen er elev på Korinth Skole. Hun ser positivt på skolens forbud mod euforiserende stoffer og alkohol.

- Det er det bedste for eleverne. Hvis vi ikke havde de rammer, så ville folk måske drikke for meget og have svært ved at passe skolen, siger Mathilde Pedersen.

Selvom hun går ind for skolens rammer, er Mathilde Pedersen glad for, at hendes skole ikke tager urinprøver af eleverne.

- Det viser, at lærerne og vores forstander stoler på os og stoler på, at vi overholder reglerne, som de har sat for os.

