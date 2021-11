Efterskoleelever gik på gaden i den gode sags tjeneste

Og det var der en god grund til. Det fortæller lærer på Faaborgegnens Efterskole og initiativtageren til elevernes deltagelse i indsamlingen, Lise Marie Kjær Jensen.

- Vi har det som en grundværdi, at der er en værdi i at gøre noget for andre mennesker. Både internt her på skolen, hvor vi gør noget for hinanden hver dag, men også udover skolen, siger hun og fortsætter.

- For et par uger siden var det lokalt, hvor eleverne brugte en dag på at hjælpe de lokale med et eller andet - eksempelvis at rive blade sammen i indkørslen. Nu er det jo så meget mere globalt, hvor de er ude og hjælpe verdens flygtninge.