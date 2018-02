Eftersøgning af drabssigtet endte uden resultat

Sydøstjyllands Politi gennemsøgte hele weekenden Lillebælt med hjælp fra Forsvaret i et forsøg på at finde den drabssigtede Bent Ovesen fra Kolding. Men eftersøgningen endte uden resultat.

Weekendens eftersøgning foregik med to af søværnets skibe. Skibene brugte såkaldte minerydningsdroner af type MSD og type MSF samt et holdd dykkere.

Eftersøgningen begyndte lørdag morgen klokken fem og fortsatte til langt ud på søndagen.

- Forsvarets skibe og det udstyr, de råder over, kan søge på dybere vand, end det hidtil har været muligt, fortæller Sydøstjyllands Politi.

Teori: Dræbte sin hustru

Sydøstjyllands Politi arbejder fortsat ud fra en teori om, at den 63-åige Bent Ovesen den 26. oktober 2017 dræbte sin 61-årige hustru i deres hjem i Kolding. Og politiet formoder, at Bent Ovesen efter drabet kørte sin bil i Lillebælt og derved druknede.

- Det er altså ikke nye oplysninger i sagen, der ligger til grund for weekendens søgning, men derimod muligheden for assistance fra Forsvaret, skrev Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse lørdag.

Er ikke færdige i Lillebælt

Sydøstjyllands Politi håbede, at weekendens eftersøgning kunne sætte et endeligt punktum i sagen. Men sådan gik det ikke.

- Status er, at vi har søgt i Lillebælt med bedre udstyr end tidligere, men vi har ikke fundet det, vi søgte efter. Vi stopper for denne weekend, men fortsætter eftersøgningen på et senere tidspunkt. Vi er ikke helt færdige med at søge i Lillebælt, fortæller efterforskningsleder Frede Nissen, Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

GPS-spor fra weekendens eftersøgning i Lillebælt Foto: Marinetrafic.com