Eftersøgt røver fanget af patruljevogn 

En patruljevogn fra Fyns Politi har lørdag klokken 14.30 anholdt en mand, som formodes at stå bag knivrøveriet mod Dagli’ Brugsen på Skovsbovænget i Odense M fredag aften.

Det fortæller Ehm Christensen, der er vagthavende ved Fyns Politi.

- Gerningsmanden er fanget. Han er anholdt på Jernbanestien i Odense af en patrulje, som ser ham på gaden, og han bliver taget med helt udramatisk, siger den vagthavende.

Fremstilles i grundlovsforhør søndag

Ehm Christensen fortæller til TV 2/Fyn, at Fyns Politi havde så gode overvågningsbilleder fra butikken, at manden tidligere lørdag kunne identificeres. Derefter har patruljevogne i Odense ledt efter manden.

- Han sidder hos os nu, og så skal vi have ham afhørt, og så skal vi have lavet en aftale om, at han skal fremstilles i morgen, siger Ehm Christensen.

Den anholdte mand, som er en del af misbrugsmiljøet i Odense, bliver sigtet for røveri og fremstilles i grundlovsforhør søndag.