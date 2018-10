Egeskov Slot kommer under angreb

Egeskov Slot er i weekenden rammen om et såkaldt OCR-løb. OCR står for Obstacle Course Racing og kan nærmest oversættes til dansk som et forhindringsløb.

Red Bull Conquer the Castle hedder weekendens OCR-event. Deltagerne er i rollen som renæssancekrigere, der skal opleve følelsen af at erobre det ikoniske Egeskov Slot.

På den 4.000 meter lange rute skal de 1.500 deltagere nedbryde og forcere slottets forsvarsmekanismer bestående af 21 forhindringer inden deltagerne kan plante sejrsflaget på slottets grund.

- Det starter med, at deltagerne skal ud på slagmarken. Så skal man ud i skoven, derefter er det ind under en slotsmur og så kommer de ind på selve slotspladsen. Der skal man så begynde at nedbryde alle slottes forsvarsmekanismer, fortæller Jonas Elming, der er partner i Ultra Aps.

Udfordrer råstyrke, løbeøkonomi og kløgt

Undervejs vil deltagerne støde på klassiske forhindringer, såvel på land som til vands. Arrangørerne varsler også, at deltagerne vil møde hidtil usete forhindringer som udfordrer både råstyrke, løbeøkonomi og kløgt.

- Alle forhindringer har til formål at forsvare slottet mod erobrerne og du vil blandt andet skulle forcere borgmuren i ”The Siege”, redde dig selv fra den ’brændende fæstning’ og bruge din kløgt til at finde vej igennem ’Labyrinten’. skriver de på deres hjemmeside.

Læs også 1.506 kvinder skal løbe gennem mudder, krat og sump - igen

Danmarks bedste OCR-løbere på både kvinde- og mandefronten deltager, men løbet er for alle.

De 32 bedste mænd og 32 bedste kvinder fra lørdagens heats kvalificerer sig til elite-racet, der afgøres om søndagen.

Det er første gang, at Egeskov Slot lægger mure og areal til OCR-løb.

- Det er fristende at prøve. Vi vil gerne sætte haven i spil. Den er ikke kun til beskuelse, den skal også bruges. Det her var et så spændende koncept, som vi vil prøve af, og se om haven kan holde til det, siger eventchef Lene Pedersen fra Egeskov Slot.

Red Bull Conquer the Castle er et samarbejde mellem Egeskov Slot, Red Bull, Nordic Race og Sport Event Fyn.

10:08 - Det her var et så spændende koncept, som vi vil prøve af, og se om haven kan holde til det, siger eventchef Lene Pedersen fra Egeskov Slot. Luk video