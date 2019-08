Arkaden: Ejendomsmatador kræver ti millioner i konkursbo

Knap 10 millioner kroner er, hvad Karsten Bill Rasmussen vil have ud af konkursboet efter Arkaden Street Food. Det viser tal, TV 2/Fyn har fået indsigt i.

Der er dog slet ikke så mange penge at komme efter i boet, oplyser kurator Flemming Hartvig Pedersen.

- Jeg kan ikke kommentere på enkeltkreditorers krav, men jeg kan med sikkerhed sige, at der er ikke aktiver for en værdi af det, du nævner (9,8 millioner kroner red.), siger han.

Arkaden Street Food blev erklæret konkurs 31. juli, og 8. august blev Flemming Hartvig Pedersen udnævnt til kurator i konkursboet. Han blev udpeget af stadeholderne og udlejer Karsten Bill Rasmussen.

Større krav, større fordel

De 17 stadeholdere har hver mellem 40.000 og 80.000 kroner til gode i form af indbetalte deposita. Stadeholdernes muligheder for at se deres penge igen er nu blevet mindre, da de penge, der ender med at være tilbage i boet, vil blive fordelt, efter hvor mange penge de enkelte kreditorer har til gode

- Der er det klart, at hvis én kreditor har et meget stort krav, så vil vedkommende også få en større andel af den pulje, der er tilbage til de pågældende kreditorer.

Størstedelen af udeljerens krav, som helt præcist er på 9.807.618,40 kroner handler om lejeindtægt. Ifølge bilagene, som TV 2/Fyn har fået indsigt i, er lejemålet af Arkaden uopsigeligt indtil 1. oktober 2022 med ophør 31. marts 2023.

Derfor er en stor del af kravet den ubetalte husleje, der løber op i knap 7,8 millioner kroner.

Derudover er der et krav på 2,6 millioner kroner til reetableringsomkostninger. Det vil sige penge til at få lokalerne til at fremstå, som de gjorde, inden lejerne kom til.

Tidligere ejer: Urimeligt krav

Thomas Kyung Jensen var sammen med Jacob Christer Larsen ejer af Arkaden Street Food frem til konkursen. Han mener ikke, kravet er rimeligt.

- Jeg synes, det er et meget urimeligt krav. For det første vil det gå ud over de andre kreditorer, hvis det bliver godkendt. Men jeg mener heller ikke, at det vil koste over to millioner at sætte Arkaden i stand til det oprindelige niveau. Vi renoverede selv Arkaden for tre millioner kroner. Og jeg mener faktisk, at vi efterlader stedet i markant bedre og mere funktionsdygtig stand, end vi modtog det, siger han.

Ejerne bag Arkaden Street Food ønskede ellers, at det var deres advokat, Anders Madsen, der skulle være kurator, men i Skifteretten blev det vurderet, at stadeholderne og udlejeren havde mest til gode i boet.

Krav kan ikke pustes op

Kurator Flemming Hartvig Pedersen oplyser, at det, han arbejder på nu, er at finde ud af, hvor mange aktiver der er i boet. Desuden er han ved at undersøge, om andre end konkursboet ejer nogle af aktiverne.

Han er ikke begyndt at behandle kravene endnu, og kravet på 9,8 millioner kroner er derfor endnu ikke godkendt.

- Kreditorerne indberetter hver især, hvad de har til gode, og det skal de jo dokumentere, at de rent faktisk har, siger Flemming Hartvig Pedersen.

Kuratoren foretager en såkaldt fordringsprøvelse på de indberettede, hvor han skal vurdere, om der er tilstrækkelig dokumentation for kravet.

- Man kan ikke puste et krav op. Der skal være dokumentation, siger han.

Når boet er gjort op, skal de penge, der er tilbage fordeles. Det er sjældent, at man kan få dækket hele sit krav i et konkursbo, men de kreditorer med de største krav får den største procentmæssige andel af de penge, der er tilbage.

Flemming Hartvig Pedersen har tidligere sagt, at der nok går mindst et halvt år, før boet er gjort op.

TV 2/Fyn har været i kontakt med Karsten Bill Rasmussen, der dog ikke har meget at sige til sagen.

- Jeg har ikke mere at tilføje. Jeg synes, der er kogt rigeligt suppe på den sag, og det må du godt citere mig for, siger han.