Ejer af reklameskærm hives i retten

En stor LED-skærm på Middelfartvej i Odense er sat op i strid med reglerne, mener Odense Kommune. Ejeren nægter at følge kommunens og politiets anvisninger, og nu skal retten afgøre om skærmen er ulovligt.

LED-skærmen er placeret på taget af et hus på hjørnet af de trafikerede veje Middelfartvej og Kløvermosevej i Odense. Den tyve kvadratmeter store skærm viser reklamer, og er sat op af firmaet City Sign. Men Odense Kommune mener ikke, at firmaet har de fornødne tilladelser til skærmen, og kræver, at den bliver taget ned.

- Vi har varslet et påbud mod skiltet, da firmaet ikke har en tilladelse til opsætning af skærmen, siger byggesagschef i Odense Kommune, Brian Brandt Bundsgaard.

Først var der neon

Firmaet har siden 1957 haft en tilladelse til at have et neonskilt placeret på taget. I 2015 blev neonskiltet erstattet af den nuværende LED-skærm. City Sign mener, at deres tidligere tilladelse til at have et neonskærm også omfatter den nuværende LED-skærm, og derfor er der ikke søgt om en ny byggesagstilladelse.

Men Odense Kommune mener, at LED-skærmen kræver en helt ny byggesagstilladelse.

- Sagen var for Retten i Odense i torsdags, og i løbet af en måneds tid vil der falde dom i sagen, oplyser Brian Brandt Bundsgaard.

Ejeren af City Sign, Steffan Krapalis, har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Forbud ved Idrætshal

Fyns Politi har også rejst en politisag mod firmaet for at få fjernet skærmen, men i følge Odense Kommune, vil Fyns Politi afvente en afgørelse fra retten, før de går videre med sagen.

I onsdags kom det frem, at Fyns Politi har sagt nej til en LED-skærm på taget af Odense Idrætshal, fordi politiet vurderer, at skærmen vil være til gene for trafikken.