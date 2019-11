Ejer til eksotiske dyr har meldt sig

Henrik Fugl har i snart fire måneder undret sig over, hvor hans to påfugle er blevet af, efter at de slap ud af buret for måneder siden. Samtidig har beboerne i Gummerup undret sig over, hvem der ejer de to påfugle, der har opholdt sig i deres landsby den seneste tid.

Men efter TV 2/Fyns omtale af sagen mandag har Henrik Fugl nu fået kendskab til, hvor hans forsvundne påfugle befinder sig.

Taget blæste af

- Jeg har allerede aftalt med en beboer i landsbyen, at hun fortsætter med at give dem mad, og så kommer jeg på et tidspunkt og sætter en fælde op, så vi kan få fuglene tilbage til deres hjem, siger Henrik Fugl.

Henrik Fugl bor på Voldtoftevej få kilomter fra Gummerup. De to påfugle forsvandt efter en storm for omkring fire måneder siden.

- De gik i et voiliere, men taget blæste af i en storm, og så skulle de to fugle åbenbart ud og opleve verden, fortæller Henrik Fugl.

Svær indfangning

Han fik den ene påfugl i en fødselsdagsgave og købte så én til, så han havde et par. Ifølge Henrik Fugl koster den eksotiske fugl mellem 500 og 700 kroner.

- Det er slet ikke enkelt at indfange påfugle. For det første har de et vingefang, som kan slå rigtigt hårdt, og hvis du ikke indfanger dem korrekt, risikerer de at brække halsen, siger han.

Derfor skal han nu have opsat en såkaldt trådfælde, hvor fuglene skal fodres og blive trygge ved at være. Efter et par dage skal han så ligge på lur og lukke fælden, mens fuglene spiser.

- Så kan vi læsse kassen op på en bil og køre dem hjem til Volderslev, uden at fugle eller mennesker er kommet til skade, siger påfugleejeren.

Præcis hvornår påfuglene skal indfanges, er endnu ikke aftalt.