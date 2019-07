Ejeren til 100 år gammel båd stadig ikke fundet

En 60 fods båd på havnen i Odense, ligger ikke oven på vandet som den burde, men under. Her har den ligget siden lørdag den 6. juli. Nu er fristen for, at ejeren kan henvende sig ved at udløbe.

I snart to uger har den 60 fods store båd 'Vestkapp' ligget sunket i Odense havn. I snart en uge, har ejeren været efterlyst. "Vestkapp bedes fjernet, senest fredag den 19. juli", står der på skiltet ved båden. Det er i morgen.

Skiltet ved båden på Odense havn. Foto: Louise Koustrup

- Han skal have en rimelig frist for at få den hævet. Efter opslaget ved båden, får han endnu et påbud, når det udløber, så hæver vi den, siger Heine Risom Poulsen, der er funktionsleder for Park- og Vej hos Odense Kommune.

100 år gammel båd

Båden er en gammel sag. 'Vestkapp' er formentlig fra omkring 1920, hvor den dengang kun var 48 fod. Senere er den blevet forlænget til 60 fod. Oprindeligt var båden en fiskekutter.

Den er blevet solgt af en tidligere ejer til den nuværende, men den adresse i Ølgod, er der bare ikke nogen, der bor på.

Båden er hegnet ind i vandet, så olien ikke løber ud i havnen. Foto: Louise Koustrup

- Jeg kan ikke engang gætte, hvorfor den er sunket. Det er ikke på grund af vejret. Den må have haft et læk af en eller anden art, siger Heine Risom Pedersen.

Båden lækker olie, men flydespærringerne i vandet sikrer, at det ikke løber videre ud i havnen. Det er ikke noget, der er miljøkritisk.

I næste uge skal de indhente tilbud, og derefter bliver båden hævet og fjernet.