Eks-bandeleder afprøver dom på otte måneders fængsel

Mohammed Daabas er tirsdag og onsdag i retten i Østre Landsrets afdeling i Odense i en voldssag, hvor han er dømt otte måneders fængsel.

Tirsdag og onsdag står den tidligere leder af Black Army, Mohammed Daabas, atter i en retssal.

Denne gang i en ankesag, hvor han i Retten i Odense i august fik en dom på otte måneders ubetinget fængsel for et overfald i marts på en 31-årig mand på en tankstation på Åsumvej i Odense.

I samme sag blev fire mænd på 18 år, 20 år, 21 år og 23 år dømt for, at have overfaldet den 31-årige mand.

Alle fire forklarede i Retten i Odense i august, at overfaldet blev beordret af Mohammed Daabas.

Mohammed Daabas nægter sig skyldig

Mohammed Daabas har hele tiden nægtet, at han gav ordren til overfaldet, som kostede den 31-årige flere slag på kroppen og i hovedet, hvilket gav ham nogle trykkede tænder og en flækket underlæbe. Manden blev desuden stukket i den ene hånd.

Mohammed Daabas har siden retssagen trukket sig fra bandemiljøet og tilmeldt sig et bandeexit-program.

Ankesagen begynder tirsdag klokken 9.00 i Østre Landsrets afdeling i Odense. Mohammed Daabas' forsvarer er igen Mette Grith Stage.

