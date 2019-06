Eks-politiker på kundejagt på Folkemødet

Han har været her før, Steen Møller. Men det var som konservativ politiker og rådmand i Odense Kommune. Nu er formålet et andet: forretning.

- Jeg skal have rigtig mange snakke. Jeg har allerede mange kaffeaftaler og et par enkelte ølaftaler i kalenderen. Det er et spørgsål om at få lavet noget ny forretning. Der kommer rigtig mange relevante personer for min virksomhed. Men det handler også om at få vedligeholdt mange af de relationer, som jeg har opbygget gennem årene. Til dét er Folkemødet helt genialt, fortæller Steen Møller.

Steen Møller nåede som konservativ byrådspolitiker at være både by- og kulturrådmand og beskæftigelsesrådmand. Inden kommunalvalget i 2017 meldte han dog ud, at han ikke genopstillede. Siden har han startet en konsulentvirksomhed, som blandt andet hjælper virksomheder med at styrke samarbejdet med det offentlige.

- Da jeg gik i gang med at lave min egen virksomhed sidste sommer, vidste jeg at Folkemødet var et af de steder, hvor jeg skal være, siger Steen Møller.

- Alle er her. Alle der har noget med den politik ogdet offentlige at gøre, og alle fra organisationsverdenen er her. Det er lige fra Dansk Håndboldforbund til de politiske partier. Så jeg komme i kontakt med ekstremt mange forskellige, og det kan vare alt fra tre minutter til flere timer - alt efter, hvad behovet er.

Paraderne er nede

Blandt de mange tusinde deltagere på Folkemødet, går der altså stribevis af potentielle kunder rundt. Og det er meget lettere at få skabt den første kontakt i folkemødets uformelle rammer, fortæller Steen Møller.

- Paraderne er nede, og det gør det hele meget lettere. Her kan man på ganske kort tid finde ud af, om man svinger sammen, og så får man sat det "rigtige møde" i kalenderen til engang efter Folkemødet.

- Hvis man skal lave den slags i hverdagen, så er det et spørgmål om, at der skal sættes møder op, der normalt gerne skal vare en time og så er der transport frem og tilbage. Hér kan jeg på ganske få dage nå at få holdt ufattelig mange møder.

Steen Møller har ikke de store forventninger om, at han kan skrive en hel masse ekstra fakturaer allerede i denne weekend. Men de første frø til nye kunder, skal gerne såes.

- Hvis der kommer nogle konkrete arbejdsopgaver ud af folkemødet, så luner det jo ekstra. Men det her handler allermest om at få skabt kontakten, og så tager vi den sidste del af arbejdet når vi kommer hjem.