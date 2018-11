Eksklusivt interview med rigmand: Vi kan sælge fynske robotter for milliarder

Vi møder Teradynes koncerndirektør, Mark Jagiela, i Mobile Industrials hovedkvarter. Her har de ansatte travlt med at samle de splinternye MiR500-robotter.

Teradyne har opkøbt både MiR og Universal Robots, og i det seneste kvartalsregnskab nævner den amerikanske koncern begge de fynske robotvirksomheder som vækstskabere. De står sammen med Energid for en vækst i koncernen på 64 procent i forhold til sidste års tredje kvartalsregnskab.

Vi har fundet noget meget specielt i de mennesker med forstand på teknologi, som er vokset op i industrien her og er vaskeægte innovative. Den største vækst i antal arbejdspladser vil være her Mark Jagiela, Koncerndirektør i Teradyne

Vækstrater i den kaliber ser man kun hos få virksomheder. Samtidigt har koncernen ikke andre at spejle sig i eller kigge over skulderen for at se, hvordan de løser opgaven med at være globale men forankrede i et område som Fyn.

- Der er ikke mange andre virksomheder, vi kan kigge over skulderen og se, sådan har de løst det. Så vi lærer på egen hånd, men jeg er fortrøstningsfuld, og alle er topmotiverede her, fortæller Mark Jagiela til TV 2/Fyn

Fakta om Teradyne Koncernen har hovedkontor i Boston, USA og har eksisteret i mere end 58 år.

Teradyne er en stor spiller på markedet for leverancer af automatiseret testudstyr.

I 2017 havde Teradyne en omsætning på 12,87 milliarder kroner.

Koncernen beskæftiger globalt cirka 4.500 medarbejdere. Kilde: Mobile Industrial Robots

Han bliver også kaldt robotverdenens Steve Jobs ,og koncerndirektøren er i Odense på et af sine jævnlige møder med fynboerne. Det er tre et halvt år siden, de købte Universal Robots for 1,9 milliarder kroner, og siden er salget i virksomheden næsten femdoblet.

Flere fynske job

Alligevel er planerne fortsat ambitiøse, for der er ifølge ejerne et kollosalt salgspotentiale i de fynske robotter. Teradyne forventer at sælge fynske robotter op mod 15 milliarder danske kroner inden for de næste ti år.

Det kræver et stort udviklingsarbejde, så robotterne bliver bedre og mere inteligente. De skal i fremtiden kunne se og træffe de rigtige beslutninger, samtidigt med at de kan bevæge sig.

Derfor vil den største vækst i job være inden for forskning og udvikling. Teradyne vil etablere andre sattelitorganisationer til at hjælpe med nogle områder inden for forskning og udvikling. Det gælder for eksempel i Boston nær Teradynes hovedkvarter, hvor en lille gruppe arbejder med software.

Men hovedparten af de nye job vil være forankrede på Fyn.

- Jeg tror altid udvikling og forskningafdelingerne vil blive her. Vi har fundet noget meget specielt i de mennesker med forstand på teknologi, som er vokset op i industrien her og er vaskeægte innovative. Den største vækst i antal arbejdspladser vil være her, siger han til TV 2/Fyn.

Mangler infrastruktur

Som global virksomhed har Teradyne kunnet hjælpe de fynske robotvirksomheder med nogle af de logistiske opgaver, som møder små virksomheder, der vokser så hurtigt globalt. De har erfaring med at få nye virksomheder integreret og få nye medarbejdere ombord.

Det har været svært at finde lokal arbejdskraft, men ikke umuligt. En større effektivitet har gjort det muligt, men som global virksomhed er de fleksible og henter også specialiseret arbejdskraft i udlandet for at sikre væksten.

- Det er et smukt område, men der er ikke tilstrækkeligt infrastruktur til at hjælpe mange udenlandske medarbejdere. Det gælder især børnefamilier, som skal flytte ind og har brug for et uddannelsessystem. Vi har gjort det med nogle få. Jeg ville ønske, vi kunne få flere, siger koncerndirektøren.

Selvom MiR og Universal Robots ligger i Odense, er der tale om globale virksomheder. Og de får lov at beholde en vis grad af autonomi. Der står ikke Teradyne på skiltene, og ejerne står bag den entreprenørånd, som skal bevare i virksomhederne.

Direktør i Mobile Industrial Robots, Thomas Visti Jensen, har oplevet begge milliardopkøb, selvom han aldrig havde troet det.

Teradynes opkøb I 2015 opkøbte Teradyne den fynske robotvirksomhed Universal Robots for 1,9 milliarder kroner

I 2018 købte Teradyne Mobile Industrial Robots for 1,7 milliarder kroner

- Da jeg forlod Universal Robots, var jeg ret sikker på, det var sidste gang, jeg skulle være med til sådan en oplevelse. Så det er jeg enormt stolt og glad over, at vi har været med til at sætte Odense og Danmark på verdenskortet, siger han.

Men amerikanerne møder en stor kulturforskel i den danske måde at arbejde på. De oplever kaos og færre processer end hos amerikanerne.

Kulturclash på Fyn

Et kaos, som betyder lange danske møder med masser af dialog, fordi det tager lang tid at forstå fynboernes arbejdsgange. Når han bruger hele dagen på et møde i Odense, ville et lignende møde med en langt større amerikansk virksomhed tage den halve tid.

- I vores to danske selskaber er der ikke meget proces. Derfor er der meget mere kaos i forhold til, hvordan folk udfører arbejdet, end vi er vant til i USA. PÅ en måde vil vi gerne vise dem en måde, som er nyttig at arbejde på, især fordi de vokser. I stedet for at ansætte ti medarbejdere om året ansætter de jo nu i størrelsesorden 150-200 mennesker om året. Det er en udfordring at få alle til at være effektive uden en proces.

I Universal Robots nikker HR-chef Anette Dahl genkendende til den problemtstilling. Hun kan godt se, at amerikanerne har langt flere processer, men vil gerne bevare friheden til at være entreprenant.

- Vi er en entreprenørvirksomhed, og vi har ikke altid processerne på plads. Så det er et af de steder, hvor vi bruger af deres kompetencer. Jeg tror, vi kan mødes et sted midt i. Omvendt bidrager vi med en hurtig reaktionstid og at kunne træffe beslutninger på kortere tid, siger hun.

De to kulturer mødes på midten, for dansk kaos er også en fordel for friheden og kreativiteten til at udforske. Og det er netop entreprenørånden og de nye ideer, som ifølge Mark Jagiela er nøglen til succes.

Ved at styrke kreativitet og innovation kan de fynske robotter beholde førertrøjen på foran konkurrenter fra Asien.

- Den fine linje mellem de to skal vi finde og finde balance. Vi skal holde fast i kreativiteten, men sikre, at virksomhederne ikke bliver så kaotiske, at de falder ud over klippen og stopper med at vokse. Det er meget udfordrende, siger Mark Jagiela.

Fordelen på Fyn

Amerikanerne ser en fordel i at være i Odense og i at kunne være en del af innovationen inden for robotområdet. Koncerndirektøren ser kombinationen af kloge mennesker, som grundlagde virksomhederne kombineret med en pragmatisk sans for forretninger.

Evnen til ikke bare at skabe noget interessant, men samtidigt gøre det til en kommerciel succes har været en anden af nøglerne til succesen.

- Mange virksomheder har den ene eller den anden evne, men ikke begge. Nøglen til vækst er ikke bare kloge ingeniører og en tilknytning til universitet, men også hvordan de finder kaptial og investorer, der kan tage det ud på markedet. Den kombination i de to fynske virksomheder har været meget effektiv og meget unik, siger Mark Jagiela.

Ifølge koncerndirektøren kan det for nystartede virksomheder nogle gange være en forbandelse at have for mange penge, ikke en velsignelse.

Både Universal Robots og Mobile Industrial Robots har fra dag et været nødt til at tænke sig om og undgå for mange fejl, for de er startet uden stor kapital. Det har tvunget dem til at være fokuserede og træffe de hårde beslutninger fra starten.

- Det er næsten sværere at vælge fra end at beslutte, hvad man gerne vil. Startup-virksomheder, som får en masse venturekapital eller funding, har dilemmaet. De har nok penge til at gøre mange ting. Men de er ikke i stand til at fokusere på de vigtige ting. Det har absolut været et nøglepunkt, at Universal Robots og MiR er startet helt fra bunden, mener Mark Jagiela.

vi bliver nødt til at blive ved med at innovere for at blive ved med at skubbe foran. Jeg er sikker på, dette team kan gøre det. Men det stopper aldrig. Sådan er det for en teknologivirksomhed, man skal blive ved med at genopfinde sit produkt Mark Jagiela, koncerndirektør i Teradyne

Globale konkurrenter

Han vurderer, at der er opstået mellem 30 og 40 konkurrenter til Universal Robots ude i verden, som gerne vil gøre fynboerne kunsten efter.

- Så vi bliver nødt til at blive ved med at innovere for at blive ved med at skubbe foran. Jeg er sikker på, dette team kan gøre det. Men det stopper aldrig. Sådan er det for en teknologivirksomhed. Man skal blive ved med at genopfinde sit produkt, fortæller Mark Jagiela.

Teradyne kigger fortsat efter nye investeringer globalt, ikke kun i Danmark. Men fundet og investeringen i to succesfulde virksomheder på Fyn gør dem mere opmærksomme på, hvad der rører sig i den fynske robotbranche.