Ekspedient truet med pistol: Røvere stikker af i sølvgrå personbil

Onsdag aften blev en ekspedient i Spar i Vissenbjerg truet til at udlevere kassebeholdningen.

Opdatering 8.25: Fyns Politi oplyste tidligere, at røveriet var sket i Fakta. Det er sket i Spar.

Kort før lukketid kørte en mindre sølvgrå personbil op foran indgangen til Spar i Vissenbjerg. I bilen sad to røvere.

Den ene blev siddende i bilen, klar til at stikke af, mens den anden med en pistollignende genstand truede ekspedienten i butikken til at udlevere indholdet i kassen.

Røveren fik udleveret et ikke-oplyst kontantbeløb, inden han satte sig tilbage i bilen. De kørte fra Spar i ukendt retning.

Ekspedienten kunne ikke give politiet et signalement af røverne, men nåede at se, at bilen røverne anvendte, var en mindre sølvgrå personbil.

Røveriet skete cirka klokken 22.

