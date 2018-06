Cystisk Fibrose Foreningen: Det undrer at Cathrine ikke er kommet videre

For mange med kroniske varer det rigtig længe før de selv erkender, at det er førtidspension der er løsningen, siger Vibeke Larsen, Cystisk Fibrose Foreningen.

For tredje gang i træk er Catherine Brændeholm nægtet førtidspension af Faaborg-Midtfyns Kommunes pensionsnævn.

Det sker til trods for, at kommunens rehabiliteringsteam tre gange har vurderet, at hun skulle indstilles til førtidspension.

Afvisningen af Catherine Brændeholm kommer bag på socialrådgiver i Cystisk Fibrose Foreningen, Vibeke Larsen:

- Jeg bliver trist og forstemt over, at høre Cathrines historie igen. Og jeg undrer mig rigtig, rigtig meget over at Cathrine ikke er kommet videre, siger Vibeke Larsen.

Catherine Brændeholm er uhelbredeligt syg. Hun har sygdommen cystisk fibrose og en række følgediagnoser som gigt og diabetes, der gør, at hun har svært ved en række ting i dagligdagen.

Læs også Chef lovede det ikke vil ske igen: Catherine fik det tredje afslag

En sej kamp

Vibeke Larsen oplever i sit arbejde, at mennesker med kroniske lidelser kæmper en kamp.

- Det gør de fra de er børn med at klare folkeskolen, og for mange af dem er det kæmpestort ønske at gennemføre en uddannelse, siger Vibeke Larsen og forklarer, at mange også gerne vil have et arbejde, men at nogle er så hårdt ramt af sygdommen, at vejen mod flexjob går hurtigt:

- Og når de så, når dertil hvor førtidspensionen bliver et tema, så varer det rigtig længe før de selv erkender, at det er førtidspension der er løsningen, så har de kæmpet en sej kamp.

Vil være synkrone

Mette Gaarde-Fink, koncernchefen for Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortæller til TV 2/Fyn, at kommunen arbejder på, at pensionsnævn og rehabiliteringsteam finder en fællesnævner i deres vurderinger.

- Det arbejder vi intensivt på med en møderække, hvor vi kigger på sagerne sammen og får en fælles forståelse af, hvad vi skal arbejde med, siger Mette Gaarde-Fink og tilføjer:

- Jeg må sige, at jeg har stået her før og sagt, at det her skulle ingen borgere opleve. Det inkluderer også Catherine, så derfor er jeg meget ked af at skulle stå i den her situation igen, og jeg er især ked af, at Catherine står i den her situation igen.