Ekspert efter overfusning af Hibba: Der er sket en stigning i antallet af hadforbrydelser

Hibba Yousef Kilane er langt fra den eneste, der oplever hadefuld tale. Ifølge en ekspert er danskerne i stigende grad begyndt at udsætte minoriteter for hadforbrydelser.

For anden gang på tre uger kunne TV 2/Fyn tirsdag fortælle om en episode med hadefuld tale. Denne gang var det rettet mod en ung kvinde.

Det gik udover 24-årige Hibba Yousef Kilane, der blandt andet fik omtalt sit tørklæde som en "møgklud".

Tidligere har TV 2/Fyn også fortalt om ejendomsmægleren Bahadir Demirhan. Også han oplevde en hadforbrydelse.

De to fynske historier om hadefuld tale under ikke en ekspert i religion og sociologi.

Brian Arly Jacobsen, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier hos Københavns Universitet, fortæller, at der er sket et stigning i antallet af hadforbrydelser mod minoriteter.

Kilde: En hadforbrydelse er forbrydelse, der er motiveret af had til personer. Hadet bunder i gerningsmandens holdning til offerets etnicitet, religion, tro eller seksuelle orientering.Hadefuld tale kan i nogle tilfælde karakteriseres som en hadforbrydelse.Det er især minoriteter som muslimer, jøder og homoseksuelle, der oplever hadforbrydelser.Kilde: Rigspolitiet og Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Ifølge eksperten er det især muslimske kvinder, der oplever hadforbrydelser. Det baserer lektoren på personlige erfaringer med muslimske kvinder samt flere internationale studier.

- Særligt muslimske kvinder oplever at blive overfaldet verbalt og fysisk i det offentlige rum, forklarer Brian Arly Jacobsen.

Flere forklaringer på stigning i hadforbrydelser

Ifølge Brian Arly Jacobsen er der flere forklaringer på, hvorfor flere og flere personer oplever hadforbrydelser. En forklaring er omgangstonen.

Det er forfærdelig oplevelse for den kvinde (24-årige Hibba Yousef Kilane, red.), som har været udsat for det her overfald. Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier hos Københavns Universitet

- I den offentlige debat rykker grænserne sig for, hvad der er muligt at sige til hinanden.

Lektoren mener, at særligt politikerne er ansvarlige for, at grænserne i den offentlige debat rykker sig. Han henviser til, at flere lovforslag er møntet på at begrænse indvandring.

- Nogle personer kopierer den måde, som politikerne taler om minoriterer på. Og det bruger de, når de konfronterer muslimer eller andre minoriteter, uddyber Brian Arly Jacobsen.

Hadforbrydelser har konsekvenser

En hadforbrydelse kan få store følger for den forurettede.

- Nogle ofre vælger at isolere sig fra omverdenen, fordi de er bange for, hvornår det næste overfald finder sted.

Men hadforbrydelser smitter også af på samfundet. For når de forurettede fravælger omverdenen, så besværliggør det integration.

- Det har en kontrakproduktiv virkning på minoriterenes mulighed for at integrere sig i samfundet, forklarer Brian Arly Jacobsen.

Lektoren selv har også en holdning til Hibbas overfusning:

- Det er forfærdelig oplevelse for den kvinde (24-årige Hibba Yousef Kilane, red.), som har været udsat for det her overfald, fortæller Brian Arly Jacobsen.

