Ekspert: OB-fans kan se frem til mere tjubang-fodbold

Med ansættelsen af Jakob Michelsen som ny træner i OB kan de sejrshungrende OB-fans se frem til mere direkte fodbold, vurderer fodboldekspert Martin Davidsen.

OB har tirsdag udpeget afløseren for cheftræner Kent Nielsen, der efter tre år i Ådalen blev fyret i sidste uge. Det er den 37-årige sønderjyde Jakob Michelsen, der skal overtage tøjlerne og forsøge at lede OB mod bedre tider.

Ansættelsen af den tidligere Sønderjyske-træner er et forventet og oplagt valg, men samtidig også en nytænkning for OB, mener Martin Davidsen, der er journalist og redaktør på OB-podcasten Stemmer fra Ådalen.

- Jakob Michelsens navn har spøgt, siden de sagde, de skulle have nye træner, så det er ikke overraskende, at han nu er blevet præsenteret, siger Martin Davidsen.

- Men samtidig er han den yngste OB-træner, siden Troels Bech blev ansat for første gang i 2000. Så på den måde er Jakob Michelsen et større sats, selv om han trods alt er det oplagte valg, siger Martin Davidsen.

Han er presset til at præstere fra start efter syv år med snak om proces og udvikling i OB. Så fra omverdenens side er han presset til at præstere fra dag et Martin Davidsen

Siden ansættelsen af Troels Bech for 18 år siden har OB primært satset på erfarne og rutinerede folk som Lars Olsen, Ove Pedersen, Uffe Pedersen, Poul Hansen og senest Kent Nielsen.

Undtagelsen var forfremmelsen af den dengang 39-årige Henrik Clausen, der stod i spidsen for førsteholdet i knap halvandet år. Og netop alderen kan måske blive Jakob Michelsens store fordel, vurderer Martin Davidsen.

- Han er en spændende træner, og så adskiller han sig fra de andre, fordi han er ung og måske har nogle mere moderne ideer. Og så har han vist, at han kan få meget ud af lidt. Han tog et Sønderjyske-hold med et meget lille budget til sølvmedaljer i Superligaen og var endda også tæt på at kvalificere dem til gruppespillet i Europa League. Så han er et spændende valg, der har haft succes i alle de danske klubber, han har været i, siger Martin Davidsen.

Kender teamet

Siden fyringen i den svenske storklub Hammarby, hvor Jakob Michelsen fik et år som cheftræner, har der været historier fremme om, at han havde problemer i omklædningsrummet og samarbejdsvanskeligheder med den øvrige sportslige ledelse.

Det skal man dog ikke lægge alt for meget vægt på, mener Martin Davidsen.

- Det er svært, fordi det handler om mennesker. Det kan være, han passer bedre ind i et dansk omklædningsrum, og i OB kender han jo allerede Henrik Hansen (kommende assistenttræner, red.) og den fysiske træner Janus Blond fra deres fælles tid i Sønderjyske, siger Martin Davidsen.

Han påpeger, at netop det faktum, at de tre kender hinanden allerede, må have spillet en rolle i ansættelsen af Jakob Michelsen.

- Nu har de et team, hvor de ikke skal skifte så meget ud.

Pres på fra start

Jakob Michelsen kommer fra et job i Hammarby, der er en storklub i Sverige med omkring 25.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampene.

Men selv om han har erfaring fra den svenske hovedstadsklub, kommer han under pres med det samme i OB, mener Martin Davidsen.

- Han er presset til at præstere fra start efter syv år med snak om proces og udvikling i OB. Så fra omverdenens side er han presset til at præstere fra dag et, siger Martin Davidsen.

Det lyder banalt, men det vigtigste er at få skabt en vinderkultur. Det handler om at få gang i holdet rent offensivt og få et mere stabilt og klart udtryk Martin Davidsen

Den nye cheftræners vigtigste opgave er på papiret ganske enkel: OB skal vinde nogle flere fodboldkampe.

I de tre sæsoner under Kent Nielsen vandt OB blot én gang tre kampe i træk, og i den netop afsluttede sæson vandt de blot to kampe i streg.

- Det lyder banalt, men det vigtigste er at få skabt en vinderkultur. Det handler om at få gang i holdet rent offensivt og få et mere stabilt og klart udtryk, mener Martin Davidsen.

De mange odenseanske og fynske OB-fans, der i de seneste syv år ikke har kunnet sætte lighedstegn mellem ambitioner, selvopfattelse og resultater på banen, kan se frem til flere ændringer i den måde, OB spiller fodbold på.

- Jakob Michelsen spiller en lidt anden type fodbold. Kent Nielsen havde mere fokus på possession, hvor Jakob Michelsen gerne vil spille mere direkte, hvilket han havde succes med i Sønderjyske. Han vil ikke bruge så mange afleveringer og så meget spil på at blive farlig. Så fansene kan måske få lidt mere tjubang-fodbold at se, siger Martin Davidsen.

