Ekspert og politikere: Infrastrukturen på bøhlandet sejler

Faaborg-Midtfyn Kommune er med i nyt nationalt udviklingsprojekt, som skal forbedre infrastrukturen i landområder. Lav mobilitet går ud over ældres velfærd og unges uddannelsesniveau.

Når forskere og politikere snakker infrastruktur og mobilitet, drejer det sig som regel om de store byer.

Men det skal der laves om på nu.

Derfor er Faaborg-Midtfyn Kommune gået med i det nationale projekt "Fremtidens Mobilitet."

Det rigtigt interessante er, at mobilitet i landområder er et underbelyst område ikke blot i Danmark, men også internationalt. Derfor er der også et globalt potentiale for at udvikle nyskabende løsninger, både for fagfolk og virksomheder. Christian Bason, direktør i Dansk Design Center.

- Der tales i disse år meget om et Danmark i balance. En af de helt store udfordringer for landkommunerne i den forbindelse handler om mobilitet. I takt med at flere flytter til de større byer, og arbejdspladserne flytter den samme vej, er der blevet længere til job, skole og uddannelse for de mennesker, der bor i landområderne.

Sådan siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S).

Projektet "Fremtidens Mobilitet" er et samarbejde, som også tæller Dansk Design Center og World Economic Forums tænketank Global Future Council on Cities and Urbanization.

Særligt unge og ældres mobilitet er udfordret på ude på landet Faabaorg-Midtfyn har analyseret mobiliteten i udkantsområder.

Især unge og ældre er udfordret på mobiliteten.

Mange steder uden for Faaborg-Midtfyn Kommunes to store byer, Ringe og Faaborg, har unge mellem 30 og 90 minutters transporttid til deres uddannelsested.

Desuden viser undersøgelser også, at unge med ringe mobilitet, at de laver færre spontane aftaler i fritiden, deltager i færre fritidsaktiviteter, og færre har fritidsjob.

Udenlandske undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem utilstrækkelig mobilitet og lavt uddannelsesniveau.

Første møde 27. juni

Han bakkes op af formand for Mobilitetsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Brian M. Bisgaard (S).

- Der har indtil nu været mest fokus på trængsel i store byer, når eksperter og politikere har forholdt sig til fremtidens mobilitet, men lige så vigtigt er det, at vi ikke skaber isolation på landet, siger han.

Projektet skydes for alvor i gang 27 juni. Her inviterer Faaborg-Midtfyn Kommune eksperter, virksomheder og borgere til at komme med innovative løsninger, der skal gøre det nemmere at komme rundt.

Nationale og internationale eksperter mødes hos Dansk Design Center i København til en konference og en række masterclasses.

I efteråret 2018 inviteres borgere, virksomheder og lokale aktører så ind i arbejdet med at udtænke løsninger og idéer til fremtidens mobilitet.

Det skal sikre, at de fremtidige løsninger tager udgangspunkt i borgernes nuværende og fremtidige mobilitetsbehov.