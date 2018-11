Ekspert om børns sundhed: Idræt, idræt, idræt ...

Hvordan kan fedme blandt børn forebygges? Det svarede forskere på, på en stor konference på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Arrangementet havde workshops og foredrag på menuen, hvor resultaterne fra det såkaldte Svendborgprojekt blev præsenteret.

I mere end ti år har Svendborg Kommune været med i projektet, der undersøger effekterne af ekstra idrætstimer i skoletiden, og det kulminerede tirsdag med "Svendborgprojektet - en sund sjæl i et sundt legeme anno 2018".

Svendborgprojektet er Danmarks største idrætsskoleprojekt og verdens største og længstvarende forskningsstudie i idrættens betydning for børns sundhed.

Pigerne bliver ved

Stadig flere børn bliver overvægtige - og derfor har det ifølge klinisk professor ved Syddansk Universitet, Niels Vederkop, været vigtigt med et projekt som det i Svendborg Kommune:

- Det rigtig gode er, at vi kan se, at børn på idrætsskolerne fortsætter længere tid med idræt generelt, men specielt pigerne har det bedre ved at gå til idræt i fritiden.

- Pigernes tendens går stadig opad i 15 års alderen. Sådan så de går meget mere til idræt på idrætsskolerne efter skoletid end de gør på de skoler, som de sammenlignes med.

Gode råd til forældrene

Niels Vederkop gav også et par råd til forældrene:

- Børnene skal dyrke fritidsidræt.

- Børnene og forældrene skal være aktive sammen.

- Derudover skal de fortsætte med at dyrke fritidsidræt, gerne flere idrætter på tværs af året. Ikke kun en idræt, var hans råd.

Læs også Et sundere Syddanmark: Du afgør, hvad der skal forskes i