Ekspert om mørklægning af e-mails: Middelfart bør få ombudsmandskritik

Middelfart Kommune kan se frem til kritik fra ombudsmanden i sagen om mørklægning af e-mails. Det vurderer lektor i offentlig ret, Frederik Waage.

Læs også Her er nøglepersonerne: Få overblikket i sagerne om Tina Bue

- Det er en alvorlig sag, og man få forvente, at ombudsmanden vil kritisere sådan en sag, hvis han får den forelagt, siger Frederik Waage til TV 2/Fyn.

Vurderingen kommer efter, at TV 2/Fyn de seneste dage har kunnet fortælle, hvordan Middelfart Kommune mørklagde e-mails, som blandt andet afslørede, at en institutionsleder lod sin veninde - nemlig Tina Bue Frandsens søster - låne kommunens sommerhus til gengæld for hendes hjælp til at få adgang til et gratis kursus i den kursusenhed, som Tina Bue Frandsen var leder af i Odense Kommune.

- Der er ikke så meget at rafle om her. Det er et klokkeklart brud på offentlighedsloven, hvis det er, som det tager sig ud her. Og det er der ikke noget, der tyder på, at det ikke gør, siger Frederik Waage.

Kommunaldirektøren gav grønt lys til mørklægning

Det var chefen for Familie og Forebyggelse i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen, der traf beslutningen om ikke at finde og udlevere e-mails, som ville kunne kaste lys over, hvordan kurser for cirka 140.000 kroner blev videreformidlet fra kursuscentret Phønix i Odense Kommune - til en institutionsleder i Middelfart.

Det var dog ikke en beslutning, han traf på egen hånd. Kommunens øverste embedsmand - kommunaldirektør Sten Vinderslev - blev nemlig konsulteret i slutningen af oktober. Her gav han grønt lys til, at man kunne afvise TV 2/Fyns anmodning. En beslutning, som altså er imod den gældende lovgivning ifølge Frederik Waage.

- Der er journaliseringspligt. Det følger af offentlighedsloven, og så skal man efterkomme de anmodninger om aktindsigt, som loven giver journalister retskrav på. Det udstiller desværre, at der er noget, der ikke er, som det skal være i forhold til overholdelsen af offentlighedsloven, siger lektoren i offentlig ret fra Syddansk Universitet.

Middelfarts kovending: Ikke godt nok

Middelfart Kommune har gennem en længere periode nægtet at undersøge sagen om de manglende e-mails nærmere. Først onsdag - efter at TV 2/Fyn havde bragt historien om, at en institution under Middelfart Kommune ad flere omgange fik foræret efteruddannelsesforløb af den kommunale kursusenhed, som Tina Bue Frandsen var leder for i Odense Kommune - valgte Middelfart Kommune at undersøge, om der ligger slettede e-mails, som burde have været udleveret.

Det imponerer ikke Frederik Waage.

- Det vil være ret nærliggende (at ombudsmanden kritiserer Middelfart Kommune, red.) her, hvor TV 2/Fyn har bedt kommunen om at fremskaffe dokumenter, der kunne være blevet slettet. Middelfart Kommune har ikke villet gøre det. Først på det tidspunkt, hvor sagen rigtig ruller, og man har fået det virkeligt bragt op i medierne, så har man (Middelfart Kommune, red.) villet kigge efter slettede mails. Det er simpelthen ikke godt nok, siger Frederik Waage.

- Det er et problem, fordi det jo bunder i en potentiel korruptionssag, som TV 2/Fyn har afdækket over lang tid.

Da TV 2/Fyn bragte historien, ønskede Middelfart Kommunes kommunaldirektør ikke at kommentere sagen.

03:45 Se hele interviewet. Luk video