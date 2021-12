Ekspert om milliard til sundhedsvæsenet: Den skal bruges til at få sygeplejersker til at tage mere arbejde

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, er ikke i tvivl om, hvad pengene konkret skal bruges til.

- Formålet med den her milliard er at kunne betale for noget merarbejde, og så går hele øvelsen ud på, at få sygeplejersker og andre personalegrupper på især sygehusene til at tage det her merarbejde, siger professoren.

Han fortæller samtidig, at udviklingen på de offentlige sygehuse de sidste ti år og særligt under de seneste års coronakrise er gået den forkerte vej.

Midlertidig løsning

Da statsminister Mette Frederiksen på pressemødet den 8. december præsenterede vinterpakken, slog hun da også fast, at det er en midlertidig løsning, der ikke kan løse de strukturelle udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for lige nu.

I første omgang handler det om at komme igennem vinteren, og det er Jes Søgaard enig i. Dernæst nævner han flere ting, der skal til, for at afhjælpe problemet på lang sigt.

- Vi skal gøre tre ting. Nu skal vi lige igennem den her vinter, og det er faktisk ret vigtigt, det er jo en krisepakke.

- Så skal vi have løst problemet med sygeplejerskerne, og det er noget med arbejdsforhold og noget med løn, og så skal vi have løftet sygehusvæsenet, men i den proces skal vi også have flere opgaver ud fra sygehuset og ud til det nære sundhedsvæsen. Der er alt for mange patienter, der går på sygehuset, som godt kunne håndteres ude i det nære sundhedsvæsen. Så det er de opgaver, der ligger lige for, efter vi er kommet over vinteren, forklarer sundhedsøkonomiprofessoren.