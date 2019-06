Ekspert tror på to fynske ministre i ny regering

Sent tirsdag aften indgik Socialdemokratiet sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten en aftale om en ny politisk retning for en kommende socialdemokratisk etpartiregering.

Ministrene i den nye regering er endnu ikke udpeget, men der er gode muligheder for, at vi får en eller flere fynskvalgte ministre. Det vurderer TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

- Den jeg er mest sikker på, er Dan Jørgensen. Han er en central politiker i Socialdemokratiet, han er næstformand i folketingsgruppen, har ministererfaring og så er han helt tæt på Mette Frederiksen og med i gruppeledelsen, hvor han har været med til at fastlægge partiets politik og valgkampagne. Oven i det har han både siddet i Europa-Parlamentet og har som nævnt også tidligere været minister. Han er i den grad en central spiller, vurderer Jesper Buch.

Dan Jørgensen var fra 2013 til 2015 minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Helle Thorning-Schmidts regeringer. Det er dog ikke her, han kommer til at husere i denne omgang, mener Jesper Buch.

- Han er nævnt som klima- og energiminister, hvor han så vil overtage fra den ligeledes fynskvalgte Lars Christian Lilleholt fra Venstre. Klimaet kommer til at spille en virkelig central rolle i de kommende år med de store og ambitiøse klimamål, så det bliver et meget vigtigt ministerium, siger Jesper Buch, der dog understreger, at det bare er et gæt.

Bramsen som mulig justitsminister

Dan Jørgensen kommer ikke til at være den eneste fynbo på en ministerpost, vurderer den politiske kommentator. Også Trine Bramsen kan ende som minister under Mette Frederiksen.

- Med stor sandsynlighed får Trine Bramsen også et ministerium. Hun har været retsordfører i en årrække og var det allerede, da Mette Frederiksen var justitsminister under Helle Thorning-Schmidt. Når der var dårlige sager dengang, var det Trine Bramsen, der tog kuglerne for Mette Frederiksen. Jeg er lidt usikker på, hvilket ministerium hun får, men det mest oplagte gæt vil være justitsministeriet, siger Jesper Buch.

Det forventes, at de nye ministre bliver præsenteret i løbet af torsdagen. Der er ifølge Jesper Buch flere grunde til, at det tager lidt tid at få helt på plads.

- Der er mange ting, der skal gå op i sådan en ministerkabale. Der er også et spørgsmål om køn, så hvis Mette Frederiksen vil satse på lige mange kvinder og mænd, så tilhører en Trine Bramsen jo det rigtige køn, siger Jesper Buch med henvisning til, at blot 12 af de 48 socialdemokratiske folketingsmedlemmer er kvinder.

- Der er mange ministerier at dele ud af, og de skal jo ikke dele med SF og Radikale, så der er mange i gruppen, der ender som ministre, siger Jesper Buch.

Den politiske kommentator tror ikke på ministerposter til de sidste tre af de i alt fem fynskvalgte socialdemokrater, Jan Johansen, Julie Skovsby og Bjørn Brandenborg.

- Nej. Jeg føler mig overbevist om, at iingen af de tre andre kommer i spil til ministerposter, siger Jesper Buch.