Efter dødsfald: Eksperter kræver fokus på medicinhåndtering

Der skal være forhøjet fokus på medicinhåndteringen på landets bosteder, mener to eksperter, efter at TV 2/Fyn har fortalt, hvordan en 50-årig kvinde mistede livet på Botilbuddet Fangelvej i Odense - formentlig som følge af medicinforgiftning.

For det er ikke ufarligt at håndtere medicin, siger Gitte Ahle, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun understreger, at hun ikke vil udtale sig om den konkrete sag fra Odense.

- Det er en strukturel problematik, at vi ser, at der er meget stor forskel på, hvilken behandling patienterne får i landet, og at vi ser, at mange bosteder ikke har de optimale kompetencer, siger hun til TV 2/Fyn.

Kræver forbedringer nu

Derfor er det afgørende, at der sker forbedringer nu, ellers kan det koste menneskeliv igen, advarer Gitte Ahle.

- Vi bliver ved med at se de her ulykkelige situationer, hvor vores patienter ikke bliver behandlet tilstrækkeligt, og hvor de risikerer at dø af bivirkninger af medicin, fordi det ikke bliver registreret. Altså, hvis man ikke ændrer noget, så må man jo forvente, at tingene bliver ved med at være, som de har været, og det er jo, hvad vi har set de sidste mange år, siger hun.

For det er langt fra kun på Botilbuddet Fangelvej, at der er problemer med patientsikkerheden.

Det viser en opsamling, som Styrelsen for Patientsikkerhed udgav i 2018, hvor der var samlet erfaringer fra tilsynsbesøg udført på bosteder i 2017.

Massive problemer på landets bosteder

Gennemgangen af tilsynsbesøgene viste, at der var en række alvorlige brist i sikkerheden på flere bosteder, og at hele 36 bosteder i Danmark, hvilket svarer til 28 procent, fik et påbud efterfølgende.

Det viser, at det er et område, hvor der er plads til forbedring.

Det vurderer Jimmi Nielsen, der er professor i psykofarmaka og skizofreni i Region Hovedstadens Psykiatri.

- Én ting er jo, hvad kravene er. En anden ting er jo, hvordan praksis er derude, og vi kan jo se, i blandt andet Styrelsen for Patientsikkerheds rapporter, at der er brud på patientsikkerheden på bostederne. Det her er et område, hvor der virkelig er plads til forbedring, siger Jimmi Nielsen.

Alene i år har Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggjort 68 tilsynsrapporter fra landets bosteder. Her har 14 besøg ført til et påbud.