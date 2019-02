Eksperter: Skattesnyd på Facebook-byggeri i Odense

Den amerikanske tech-gigant Facebook er ved at opføre et nyt datacenter i Odense.

Onsdag kunne Fagbladet 3F afsløre, at byggepladsen har været plaget af omfattende løndumping, og nu bliver der rejst alvorlige anklager om skattesnyd på kæmpebyggeriet, skriver fagbladet.

Det britiskejede firma Tag og Facade DK kan se frem til en bøde på 6,8 millioner kroner i sagen om løndumping, men derudover dokumenterer timesedler og kontoudtog fra nogle af de underbetalte bygningsarbejdere også, at firmaet har udbetalt en del af deres ansattes løn uden om det danske skattevæsen.

Omkring 200 ansatte har fået 37 ugentlige løntimer udbetalt gennem et dansk firma, men deres overarbejdstimer er udbetalt til udenlandske bankkonti.

Skatteeksperter: På den forkerte side af loven

Det er ulovligt, vurderer to skatteeksperter over for Fagbladet 3F.

- Det er helt åbenbart, at man ikke må bruge sådan en model til at aflønne sine medarbejdere gennem forskellige lande. Det er helt klart ikke på den rigtige side af loven, siger professor i international skatteret ved Aarhus Universitet Anders Nørgaard Laursen.

Christen Amby, der er rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet, mener, at det er paragraffen om skattesvig, der kan komme på tale.

- Det er svindel fra arbejdsgiverens side at udbetale løn på den måde, når medarbejderne er skattepligtige i Danmark. Ved at aflønne gennem britiske firmaer til konti i udlandet er pengene kørt udenom de danske skattemyndigheder, og firmaet kan have gjort sig skyldig i medvirken til skattesvig, siger han.

Christen Amby forklarer, at det er den danske arbejdsgiver Tag og Facade DK, der har pligt til at tilbageholde den skat, som deres ansatte skal betale af deres løn.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Tag og Facade DK, Facebooks nordiske repræsentant og det britiske firma Mace, der er hovedentreprenør på Facebooks byggeri i Odense.