Eksplosion: Gaskomfur deformerede hus

Madlavningen gik alt andet end planlagt for en 55-årig mand fra Mesinge. Hans gaskomfur eksploderede og forvoldte store skader på hans hus.

Fyns Politi måtte sent fredag eftermiddag rykke ud til en eksplosion på Målebakkevej i Mesinge. En 55-årig mand var ved at tilberede aftensmaden, da der pludselig skete en gaseksplosion.

- Vi kommer derop og møder en lettere forbrændt og omtumlet mand, der forklarer, at han er ved at lave mad på sit komfur som han har gjort så tit. Pludselig sker der en eksplosion ved komfuret, der er tilsluttet en 11 kilo gasflaske, siger vagtchef Kenneth Taanquist.

Huset deformeret

Manden slap fra eksplosionen med mindre skader og blev kørt til behandling på OUH, men huset gik det værre ud over.

- Det er deformeret, fortæller vagtchefen.

Væggene blev trykket skæve, og der var flere ruder, der blev knust af eksplosionen.

Den 55-årige må derfor finde et andet sted at sove, for politiet skal nu undersøge, hvor der har forårsaget gaseksplosionen.

- Om det er en utæthed på selve slangen, eller der er noget med regulatoren, det skal vi efterforske, siger vagtchefen.