Nyt beredskab: Ekstra hjælp til hjemløse, når kulden kommer

Vinterkulden er kommet til Danmark, og flere nætter har temperaturen været under frysepunktet. Nattefrosten rammer hjemløse og andre, som overnatter på gaden.

Derfor har Kirkens Korshær og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune oprettet et nyt vinter- og frostberedskab.

- Jeg er rigtig glad for, at vi forpligter hinanden til at få tingene til at fungere, når det bliver koldt og folk kan risikere at komme i fare på gader og stræder i Odense, siger Heinz Wolf, der er leder af Kirkens Korshærs varmestue i Østergade.

I den seneste tid, hvor temperaturerne har været lave og mange gange under frysepunktet, har varmestuen i Østergade oplevet flere gæster.

- Lige nu har vi stadigvæk en lille smule plads tilbage, men nu har det været koldt den sidste uges tid, og vi kan faktisk godt se, at der kommer flere og flere til døren hos os. Så vi nærmer os også en ende, hvor vi skal begynde at udløse beredskabet.

Ved seneste hjemløsetælling i 2017 havde Odense otte såkaldte "gadesovere". Men ifølge Heinz Wolf kommer der også hjemløse og andre personer, der sover på gaden, til Odenses varmestuer.

- Der kommer en del fra nogle af de andre omegnskommuner, fordi Odense er den store by på Fyn, forklarer Heinz Wolf.

Tre niveauer

Beredskabet er inddelt i tre niveauer. Ved hvert niveau er der forskellige tiltag, som skal gøre det nemmere for udsatte borgere, der sover på gaden. Blandt andet kan der oprettes ekstra sengepladser i varmestuerne, hvis der opstår et behov.

Derudover vil gadeplansmedarbejdere i højere grad end normalt være på gaden for at finde og hjælpe hjemløse, når temperaturen falder til otte frostgrader eller derunder.

- Vi skal ikke afvise nogen, fordi vi har pladsmangel, så derfor er de store vindere jo socialt udsatte og hjemløse mennesker i Odense, fortæller Heinz Wolf.

Beredskabets tre niveauer Niveau ét gælder hele året rundt. Her er der fokus på at støtte hjemløse i at få et mere stabilt liv og hjælpe de hjemløse med at formidle kontakt til steder, hvor de kan overnatte.

Niveau to er vinterberedskabet og kører fra november til marts. Da temperaturen i den periode ofte er lav, er der et øget fokus på at finde overnatning til hjemløse, der ellers sover udenfor. Hvis behovet opstår, kan der findes ekstra senge på blandt andet varmestuerne.

Niveau tre er kulde- og frostberedskabet og træder i kraft, når temperaturen kommer ned på -8 grader eller derunder. Her vil gadeplansmedarbejderne i højere grad end normalt være på gaden i både hverdage og weekender for at finde og hjælpe de hjemløse, der sover på gaden. Kilde: Odense Kommune Se mere

For Brian Dybro (SF), der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense, er det nye vinter- og frostberedskab et vigtigt tiltag.

- Vi taler om mennesker, der er meget, meget udsatte og som er meget dårlige. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi som samfund tager hånd om dem. Der er ikke nogen, der skal ligge og dø på gaden i Danmark eller i Odense, når det er koldt, siger Brian Dybro.

