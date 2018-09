To gange på en dag: Ekstrakoncert med Ed Sheeran nu også udsolgt

To og en halv time tog det Ed Sheeran at sælge 86.000 billetter til den største koncert i Tusindårsskoven nogensinde.

Flere tusinde håbefulde fans sad klokken 11 klar til at få fat i én af de eftertragtede billetter, der blev sat til salg torsdag formiddag.

Men klokken 12 blev det officielt på Ticketmasters hjemmeside, at der også var håb for de mange fans, der ikke nåede at få billetter i første omgang. Der blev nemlig arrangeret en ekstrakoncert lørdag den 27. juli, der nu også er udsolgt.

De to koncerter bliver de eneste i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland til næste år, men danskerne har ventet på den britiske stjerne. Ed Sheeran spillede nemlig stort set alle andre steder end i Danmark, da han denne sommer dragede på en gigantisk stadionturné i Europa.

Ed Sheeran var den mest streamede artist og den bedst sælgende globale artist i 2017. Hans Grammy-vindende tredje album "÷" ("Divide") udkom i marts sidste år og solgte flere end 15,5 millioner eksemplarer.

Koncerten i Odense er en del af Ed Sheerans store Divide-turné, hvor han blandt andet besøger Frankrig, Portugal, Rusland og Finland.