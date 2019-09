Ny optælling i Odense: Elløbehjul er otte gange farligere end cykler

De kan accelerere og køre hurtigt, og så siger de ikke en lyd.

Elløbehjul er hurtigt blevet en del af det odenseanske bybillede, siden de for alvor blev introduceret i begyndelsen af juli. Men det er ikke helt ufarligt at begive sig afsted på et el-løbehjul.

- Vi var faktisk overraskede over hvor mange skader, der har været, siger overlæge Niels Dieter Röck, der er en del af Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH.

For det har vist sig, at der er otte gange større risiko for at ende på skadestuen, når man kører på el-løbehjul, end når man kører på cykel i Odense.

- I stedet for bare at kaste sig ud i det kan det være, at man stille og roligt skal vænne sig til det, foreslår Niels Dieter Röck.

Ikke et fest-køretøj

OUH's analysegruppe følger med i alle typer skader på de fynske skadestuer, og dem forårsaget i forbindelse med brug af el-løbehjul er ingen undtagelse. Derudover har Trafikstyrelsen specifikt spurgt ind til det nye transportmiddel.

- Jeg har selv prøvet det. Både fordi det var sjovt at prøve, men også for at vide hvad det handler om, siger Niels Dieter Röck.

Han oplevede, hvor hurtigt et elløbehjul kan køre, og hvor ustabilt det er at køre på i forhold til en cykel. Men ikke desto mindre bliver løbehjulene brugt af mange i forskellige aldersgrupper og sammenhænge.

- Der er blevet snakket meget, om det er sådan et fest-køretøj, men det er ikke noget, vi kan se, siger Niels Dieter Röck.

For eksempel er ti af uheldene, hvor en af de involverede er endt på skadestuen, sket om dagen. Fire er sket om natten.

Betydelig usikkerhed

Undersøgelsen på OUH er lavet på baggrund af skader, man har set på skadestuen, siden el-løbehjulene for alvor kom til Odense. I alt er der tale om 22 tilfælde, hvilket svarer til cirka ti om måneden, hvor en person ender på skadestuen efter brug af elløbehjul.

- De kører ret hurtigt, de accelerer hurtigt og har smalle og hårde hjul. De er mindre stabile, og det betyder, at man skal øve sig, siger Niels Dieter Röck.

Til sammenligning behandles cirka 130 personer om måneden på OUH efter uheld, der involverer cykler eller knallerter.

Den nye undersøgelse er baseret på oplysninger om antal cyklede kilometer og antal af kørte kilometer på elløbehjul. Det indebærer en betydelig usikkerhed, men der synes at være tale om en risiko, der er otte-ti gange støre ved brug af el-løbehjul frem for cykel.

- At man følger med i udviklingen, er en forudsætning for, at man kan anbefale forebyggelse. Det giver nogle hints til, hvad man kan gøre for at undgå skader, siger Niels Dieter Röck.

Anbefalingen på baggrund af den nye undersøgelse er, at man øver sig og bruger hjelm, inden man bevæger sig ud i trafikken på et el-løbehjul.

Operatør: Vi har fokus på sikkerhed

Ifølge Tier - en af de to elløbehjuls-operatører i Odense - arbejder man allerede nu med at øge sikkerheden for brugere af el-løbehjul.

- Vi er i fuld gang med at planlægge og arrangere sikkerheds-events og køreskoler i alle vores byer, skriver Mads Pedersen, der er operations manager i Tier.