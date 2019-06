Nu er de her: El-løbehjulene er kommet til byen

Nu kan du hvile dine fødder og samtidig komme hurtigt gennem byen uden overhovedet at skulle låse din cykel op. Firmaet Voi har netop sat flere el-løbehjul ud i centrum af Odense.

Inden du kan stille dig op på det elektriske transportmiddel og suse af sted med en hastighed på cirka 20 kilometer i timen, skal du downloade Voi-appen til din smartphone.

Opdatering Det er muligt at prøve el-løbehjulene dagligt på Gråbrødre Plads, indtil Voi officielt lancerer sit indtog i byen og læsser endnu flere løbehjul af i Odense.

Derefter kan du låse et ledigt løbehjul op og køre til din destination. For hvert minut, du kører, koster det dig 1,5 kroner. Det koster 10 kroner at låse løbehjulet op.

Supplement til kollektiv trafik

Ifølge Vois app er der i øjeblikket omkring 50 el-løbehjul i centrum af Odense. Firmaet har over for Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning udtrykt et ønske om at sende 200 løbehjul på vejene.

Kommunens by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V), håber, at løbehjulene vil gøre transporten rundt i Odense lettere for brugerne.

- Løbehjulene giver et godt supplement til den måde, vi kommer rundt i byen på, og jeg håber, at odenseanerne også vil bruge dem til og fra den kollektive trafik, siger hun til TV 2/Fyn.

Husk sikkerheden

Samtidig understreger hun, at el-løbehjulene betragtes som cykler, og at du derfor skal huske, at det er en god idé at bruge hjelm, og at det er ulovligt at være påvirket på løbehjulene. Du skal køre på cykelstierne og parkere sammen med cyklerne.

- Jeg vil gerne opfordre til, at brugerne er ekstra opmærksomme og bruger cykelhjelme og kun kører, hvor det er tilladt for cykler, siger rådmanden.

Foruden Voi har løbehjulsfirmaet Tier også kig på Odense. De forventer også at kunne sætte 200 løbehjul af i Odense inden for nærmeste fremtid.

Det er regeringen, der har indført en forsøgsordning med el-løbehjul i landets største byer. De findes allerede i København og Aarhus, og forsøgsordningen varer et år.