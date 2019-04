Elektronik-skrot: International hæder til TV 2/Fyn-program

For andet år i træk er der internationale roser til TV 2/Fyn.

En international dommer-jury har netop udpeget tv-stationens serie om fynboernes håndtering af elektronikskrot til at være i international klasse.

Serien, der blev vist i efteråret, har netop fået hædrende omtale i kategorien News Report, der kræver, at tv-stationen forstår og inkluderer sine seere i aktuelle samfundsspørgsmål.

Sammen med Syddansk Universitet, genbrugsstationerne i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Odense og Assens - og med hjælp fra de fynske tv-seere - lykkedes det at indsamle i alt 1.600 kasserede el-apparater, som fynboerne donerede i løbet af de to weekender, der var indsamling.

Det virker

Indsamlingen skulle hjælpe forskerne til at forstå, hvorfor vi smider så meget elektronik ud, der stadig virker.

Og forskerne var rigtig overraskede. Gennemgangen af de indsamlede effekter viste, at 80 procent stadig fungerede.

Smid-væk-kulturen er et problem i hele Europa, og den internationale jury mente, at den var inspiration at hente på Fyn til en mere fornuftig håndtering af gammelt elektronik.

Det mest velfungerende elektronik blev efterfølgende solgt på et loppemarked - og indtægterne brugt til ny forskning.

Læs også Elskrot-kampagne: Se udvalgte indslag

Det er TV 2/Fyns erhvervsredaktion, der står bag programmerne, og det er andet år i træk, at redaktionen får en pris i Circom-konkurrencen for de bedste regional-programmer i Europa.

Sidste år vandt man en Circom-førstepris for redaktionens programserie "Et sundere Fyn", der imellemtiden har bredt sig til hele regionen og nu i et samarbejde med sygehusene i Region Syddanmark, SDU og TV 2/Syd.

Læs også International pris til TV 2/Fyn

TV 2/Fyn måtte dog i år se sig distanceret af nogle dygtige nordmænd fra NRK, der ikke alene løb med hovedprisen ved Circom for et portræt af en overlevende fra Utøya, men også vandt hele tre kategorier bl.a. News Report-kategorien, hvor TV 2/Fyn som nævnt stillede op.

Ingen regionale danske tv-stationer røg til helt til tops i år, men ud over TV 2/Fyn fik også den københavnske regionalstation Lorry hædrende omtale.

Roserne gives for et nyt nyhedsprogram-koncept.

Priserne overrækkes ved et gallashow og en stor journalistisk konference sidst i maj måned i den serbiske by Novi Sad.