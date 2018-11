Elektronik strømmede ind: Overraskede selv genbrugspladsernes faste folk

Fynboerne strømmede til genbrugspladserne med kasserede el-apparater søndag i forbindelse med kampagnen Frit Lejde for elskrot.

Og det viser sig, som forskerne forudså, at mange af de indleverede apparater stadig virker.

Men faktisk virkede så mange, at det kom bag på selv genbrugspladsernes faste folk, selvom man skulle tro, de allerede havde set det meste.

- Det gør det faktisk. Men det er jo et smid ud samfund, vi lever i. Men jeg havde ikke troet, at sådan noget som den fladskærm der bare bliver kylet ud, fordi man vil have noget nyt, siger Anders Hansen og peger ned i en grøn container.

Anders Hansen er driftsleder hos FFV i FAaborg. I dag har han og kollegerne på genbrugspladsen taget imod boremaskiner, støvsugere, bærbare computere, mobiltelefoner, håndpiskere, fladskærmsfjernsyn og meget mere.

Professor Henrik Wenzel, idémanden til hele kampagnen, er også svært tilfreds.

- Det går helt vildt godt. Jeg tror, vi er oppe på at have godt 800 produkter registreret i systemet med data og det hele. Og de fleste af dem virker, siger Henrik Wenzel.

Hvad skal der til for, at vi undgår at smide så meget ud, der ikke fejler noget som helst? Henrik Wenzel, professor i cirkulær økonomi, Syddansk Universitet.

Sanne Rasmussen fra Vester Hæssinge er én af de fynboer, der troppede op med favnen fuld af elektronik søndag.

- Jeg synes, det er super godt, og det er noget, vi skal gøre mere i stedet for bare at smide væk.

Hun afleverede blandt andet to tablets, printere, en scanner og et par bærbare computere.

- Det hele virker faktisk, siger hun og slår ud med den ene arm.

- Det er simpelthen fordi, at så har vi skiftet ud. Printeren var dyr i farvepatroner. Så fik vi en laserprinter i stedet. Computeren var blevet for langsom, forklarer hun.

Sælges på loppemarked

De indleverede el-apparater skal nu indgå i et forskningsprojektet, der har til formål at finde ud af, hvordan vi som samfund kan begynde at genbruge flere af vores elektriske apparater.

- Til februar laver vi en nogle workshops med genbrugsvirksomheder og med producenter af el-apparater for at se, hvordan det her kan løses. Hvordan kan man designe nye produkter bedre? Hvad skal der til for. at vi undgår at smide så meget ud, der ikke fejler noget som helst, siger Henrik Wenzel.

Derfor går forskningsresultaterne også videre til relevante myndigheder og politikere, så snart de er klar.

- Det kan du tro. Vi laver en meget fin afrapportering, og den ender hos Miljøstyrelsen og hos EU-kommissionen og alle mulige andre steder, siger Henrik Wenzel.

Når forskerne er færdige med apparaterne, bliver alle dem, der stadig virker, sat til salg på et loppemarked hos Odense Renovation 9. december.

Men inden da samler forskerne ind igen. I Assens sker det på lørdag den 24. november. I Odense, Svendborg og Faaborg den 25. november.