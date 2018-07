Elektronisk festival lukker efter 12 år

Efter 12 års elektronisk festival i Odense er det slut for Phono, som dermed har afviklet sin sidste festival.

De elektroniske toner vil fremover ikke flyde ud af bygningerne på havnen i Odense i efteråret, når Phono Festival afvikles. Efter 12 år er det nemlig slut. Det skriver festivalen selv på deres Facebookside.

De er kede af, at festivalen lukker og skriver følgende:

Selvom Phono havde 12 år på bagen og efterhånden havde fået opbygget sig et godt ry og tiltrak kunstnere og publikum langt ud over Odenses grænser, så var der alligevel ikke mange odenseanere, der ikke kendte til Phono, da TV 2/Fyn var på gaden for at snakke med borgerne om festival i 2017.

Festivalen har primært holdt til i den gamle FAF-bygning på havnen i Odense. Kommunen støttede i 2017 festivalen med 250.000 kroner.