Elev sigtes efter trussel om skoleskyderi

En trussel, der er blevet opfattet som en trussel om et skoleskyderi, førte onsdag morgen til, at en 18-årig elev på Tornbjerg Gymnasium blev anholdt.

- Jeg kan bekræfte, at vi onsdag formiddag har anholdt en ung mand, der er elev på Tornbjerg Gymnasium, siger vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo-Therkelsen.

Anholdelsen skete efter en anmeldelse om, at eleven havde fremsat en trussel. Fyns Politi ønsker ikke at oplyse hvor og hvordan truslen blev fremført.

- Der var nogle elever, der havde hørt en elev havde udtalt, at han kunne finde på at lave et skoleskyderi, og han havde foretaget sig nogle handlinger, der gjorde, at vi klokken 9.15 anholdt ham på gymnasiet, siger vicepolitikommissær ved Fyns Politi Jack Liedecke.

Politiet var allerede fra tidlig morgen masssivt til stede på gymnasiet, og en elev fortæller, at der holdt flere indsatsvogne foran skolen.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger blev truslen fremsat via en såkaldt story på en socialt medie af en elev, der var blevet bortvist fra undervisningen af ukendte årsager.

Ifølge Fyns Politi foregik anholdelsen helt udramatisk.

- Personen er nu sigtet for det vi kalder trusler på livet efter straffelovens paragraf 266, og han bliver afhørt senere i dag, siger Jack Liedecke.

- Vi ser altid alvorligt på trusler om skoleskyderi. Det der er afgørende er hvordan andre opfatter det, og om der bliver iværksat en handling, siger vicepolitikommissæren.

Fyns Politi oplyser, at den 18-årige mand efter endt afhøring vil blive løsladt, da der ikke er juridisk grundlag for en varetægtsfængsling.

Ledelsen på Tornbjerg Gymnasium har orienteret eleverne om episoden. Men rektor Carsten Clausen ønsker ikke at udtale sig og har også instrueret eleverne i ikke at udtale sig på skolens område.

Civilklædte betjente ankommer til Tornbjerg Gymnasium ved middagstid

Ifølge TV 2/Fyns reporter på stedet er der en meget rolig stemning på skolen.