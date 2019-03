Boykotter terminsprøver: Elever demonstrerer mod computer-overvågning

Når de fynske gymnasieelever til sommer skal op til skriftlige prøver, vil de traditionelle eksamensvagter blive suppleret af 'Den Digitale Prøvevagt', der er et nyt digitalt værktøj, som skal modvirke snyd.

Men det nye program, der skal installeres på elevernes computere, bliver ikke vel modtaget blandt mange elever.

- Jeg er bange for, at det bliver alt for let at tilgå mine data for nogen, der ikke skal have adgang til dem, som så senere kan misbruge dem, siger Christina Eriksen, der går i 3.a på Nordfyns Gymnasium.

Vi vil egentlig gerne beskytte de elever, der ikke snyder, og derfor kontrollerer vi, hvad de laver i den tid, hvor der er eksamen Kurt René Eriksen, rektor på Nordfyns Gymnasium i Søndersø

Torsdag afprøver knap 50.000 af landets gymnasieelever det digitale værktøj, når de deltager i en stor generalprøve.

'Den Digitale Prøvevagt' skal installeres på elevernes computer og skal der holde øje med, hvilke hjemmesider og programmer, eleverne bruger. Det sker for at stoppe eventuelt eksamenssnyd, når de skriftlige prøver bliver afholdt.

Men eleverne vil ikke overvåges, og derfor nægter de flere steder i landet at deltage i torsdagens terminsprøve. Det er blandt andet tilfældet på Nordfyns Gymnasium.

- Jeg er bange for, at mine personlige data bliver opsamlet og at det så kan blive misbrugt senere, siger Line Sørensen, der går i 3.a på gymnasiet.

Rektor forstår bekymring

Skolens rektor udtrykker forståelse for elevernes synspunkter, men understreger, at det selvfølgelig ikke på nogen måde er hensigten at udnytte de informationer, programmet kan give.

- Vi kan selvfølgelig godt forstå, de er bekymrede over deres egne data. Vi gør vores yderste for at beskytte dem, og her på skolen er det faktisk kun vicerektoren og jeg, der har adgang til de data, der er, siger Kurt René Eriksen, rektor på Nordfyns Gymnasium i Søndersø.

Han forsvarer 'Den Digitale Prøvevagt' med, at når der er mulighed for at snyde ved for eksempel at gå på internettet, så vil der ofte være nogen, der lader sig friste.

I en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet indrømmer hver tiende adspurgte elev blandt både gymnasie- og folkeskoleelever, at de har brudt regler eller snydt ved de afsluttende prøver i 2018.

- Så vi vil egentlig gerne beskytte de elever, der ikke snyder, og derfor kontrollerer vi, hvad de laver i den tid, hvor der er eksamen, siger rektoren.

Den køber Line Sørensen gerne, men hun forstår ikke, hvorfor de ikke kan fortsætte med det nuværende program, der giver samme sikkerhed.

- Det var jo fint sidste år, og nu skal vi så have det her program, som kan meget mere end det, Undervisningsministeriet siger, at det kan, siger Line Sørensen.

Til dagens terminsprøve er det valgfrit, om eleverne vil have installeret programmet. Line Sørensen har valgt ikke at gøre det.

Røde partier vil bremse programmet

Tilblivelsen af programmet blev vedtaget af partierne bag gymnasiereformen i 2016. Både Socialdemokratiet og SF tilsluttede sig reformen.

Men ikke desto mindre skriver altinget.dk, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i sidste øjeblik vil have bremset torsdagens generalprøve på 'Den Digitale Prøvevagt'.

- Indtil det virker, må man jo skrotte det. Man skal ikke tvinge eleverne til at bruge det, siger Jacob Mark, uddannelses- og forskningsordfører for SF, til Altinget.

Flere tekniske eksperter har kritiseret programmet for at gøre elevernes computere mere sårbare over for hackerangreb, når programmet er installeret, skriver Altinget.