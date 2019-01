Elever fra Strib vinder fynsk finale: - Det er sejt at være klog

Fynske skoleelever dystede onsdag i paratviden ved konkurrencen Smart Parat Svar. Det er en holdkonkurrence for sjetteklasser i paratviden.

Efter flere indledende runder vandt Stribonitterne fra 6.C på Strib Skole den fynske finale over De Kloge Pelikaner fra 6.B på Munkebo Skole.

- Da det blev officielt, blev vi megaglade, siger Nikolaj Rønholt Jacobsen, der går i 6.C på Strib Skole.

- Det er egentlig meget sejt at vide noget. Det behøver ikke være negativt at vide noget. Det er sejt at være klog, fortæller han.

Finale mod resten af Danmark: - Vi går hele vejen

Eleverne fra 6.B på Strib Skole har med sejren på Fyn kvalificeret sig til den landsdækkende finale mod elever fra resten af landet.

- Jeg glæder mig til det. Jeg tror, det bliver en god oplevelse at se, hvor gode de andre er, og hvor gode vi er i forhold til dem, siger Nikolaj Rønholt Jacobsen.

Målet i finalen er fuldstændig klart.

- Vi går hele vejen.