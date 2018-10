Sangskrivning på tid: Elever udfordret af pop-ikon

Klokken ni om formiddagen er der ikke skrevet en eneste sætning på tavlen, men det skal ende med en færdig indspilning af en sang.

- Vi har fået til opgave at skrive en sang helt fra scratch. Mega fedt. Vi har til klokken halv to, fortæller Katrine Ryberg, der er elev med musik som studieretning på Midtfyns Gymnasium.

Løstrevne sætninger bliver skrevet på tavlen for at få idéerne på gled. Musiker og sangskriver Carsten Lykke fører ikke kun kridtet, det er ham, der har skal føre de unge igennem sangprocessen fra start til slut.

- Hvem kan komme herop og synge nogle af de sætninger?

Han udfordrer konstant eleverne og rykker dem ud af deres komfortzone. En elev går op til tavlen og forsøger at synge usammenhængende linjer uden en egentlig melodi. Sætninger som "gløgg er gammelmands-sangria" og "Jeg vågnede op til walk of shame" bliver famlende sat på de første spæde toner.

Carsten Lykke har selv rigelig erfaring med sangskrivning. Han var initiativtager og forsanger i bandet Ibens, der havde adskillige hits gennem 90'erne og 00'erne.

Han er sendt ud på skoler og gymnasier af musikrettighedsorganisationen KODA, der gerne vil gøre de unge opmærksom på det arbejde, der ligger bag et musiknummer.

- Jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, der har set X Factor, hvor der står nogen og synger, men de aner ikke, hvem der har lavet sangene. Musik kommer et sted fra. Den kommer ikke bare fra Youtube. Den bliver skabt af nogle mennesker, og den har en værdi, siger Carsten Lykke.

Læs også Asger Jorn indtager Fyn

Stor vækst i musikbranchen

Sidste år overgik den danske musikbranche igen forventningerne og omsatte for 9,3 milliarder kroner. En stigning på 23 procent i forhold til året før. Og det er alle musikforbrugerne, der i løbet af et år lægger hver sin del af pengene.

- Jeg bruger nok over 2.000 kroner, for jeg har været på festivaler. Jeg elsker at gå til koncerter og få den dér live-oplevelse, siger elev Katrine Ryberg om sit musikforbrug.

- Jeg bruger flere tusinde i hvert fald. Hvis det er med festivaler, ligger det nok omkring de 10.000 kroner, siger Roar Kyster, der også er musikelev.

Det er dén værdiskabelse, Carsten Lykke skal prøve at afmystificere for eleverne. For selvom man kun ser stjernekunstnerne på musikvideoerne, er der mange andre arbejdsfunktioner gemt bag en sang.

- Nogle af dem, der ikke er supergode til musik, finder ud af "Gud, jeg er genial, for jeg gjorde forskellen"'. I sangskrivning er det ikke altid dem, der synger bedst (der skaber værdien, red.). Det er jeg selv et meget godt eksempel på, siger Carsten Lykke med det grin.

- Dem, der har en krøllet hjerne eller får sagt nogle sjove sætninger, kan skabe værker, som folk gider lytte til, siger han.

På få timer har de to hold fra henholdsvis 2.g og 3.g nået frem til slutningen af deres musikproduktion. Sangene skal indspilles.

Det er blevet til henholdsvis en julesang og en tømmermandssang. Dem kan du høre nederst i denne artikel.

- Det her med at komme klokken ni og slutte klokken 13.30 med et færdigt produkt, det er egentlig en god udfordring, mener Carsten Lykke.

Carsten Lykke besøger på vegne af KODA ti skoler og gymnasier i det fynske og sønderjyske, der har søgt organisationen om et besøg af en professionel kunstner. Andre egne af landet får besøg af andre kunstnere.

Herunder kan du se tv-indslaget fra Carsten Lykkes besøg på gymnasiet og høre de to færdige sange (bemærk, at sangene er med sort skærm).

03:01 Tv-indslag - Sangskrivning i en fart Luk video

02:06 2.g julesang Luk video