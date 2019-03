Krav til folkeskolen: Elever vil lære at lappe cykel, sortere vasketøj og gøre rent

Der er altid debat om folkeskolen og nu melder eleverne i Nyborg Kommune sig også i koret af personer, der har forslag (se forslagene nederst i artiklen) til at forandre folkeskolen.

Det er ekstremt vigtigt, at man også får praktisk undervisning i folkeskolen Frida Bille Ravnø, formand for fælleselevrådet i Nyborg

Fælleselevrådet i Nyborg vil have gjort undervisningen mere praktisk. Samtidig vil de have afskaffet nationale tests, eksamener og karakterer, forklarer formand for fælleselevrådet Frida Bille Ravnø.

- Vi mener, at folkeskolen er en fantastisk ting, men den kan sagtens forbedres, og skolen kan ikke kun være for dem der er udfordret fagligt eller for dem der har bukserne på. Skolen skal være for alle, siger Frida Bille Ravnø.

Ud med karakterer

Fælleselevrådet i Nyborg har flere forslag til at forandre folkeskolen. I stedet for karakterer vil de hellere have, at lærererne giver skriftlig feedback, så man forstår, hvad der er godt og skidt i stedet for bare at få et tal.

Eleverne foreslår også, at folkeskolens afgangsprøve bliver afskaffet. I stedet foreslår Fælleselevrådet i Nyborg, at elever kommer til en optagelsesprøve på den ungdoms- eller erhvervsuddannelse, som de søger ind på efter folkeskolen.

- Vi vil ikke have eksaminer i folkeskolen. I stedet vil vi have optagelsesprøver på de drømmeuddannelse, som vi gerne vil ind på efter folkeskolen, siger Frida Bille Ravnø.

Cykellapning og tøjvask

Fælleselevrådet i Nyborg foreslår også, at undervisningen i folkeskolen bliver mere praktisk. Helt konkret foreslår eleverne, at det skal være en del af undervisningen, at man lærer at lappe en cykel, sortere vasketøj og gøre rent, så man kan klare sig selv, når man bliver voksen.

- Vi mener, at det praktiske mangler i den daglige undervisning. Når nu samfundet mangler en masse erhvervsuddannede i fremtiden, så må er det jo forkert, at man ikke har prioriteret den praktisk undervisning i folkeskolen. Der har været mere fokus på den akademiske tilgang i folkskolen Men det er ekstremt vigtigt, at man også får praktisk undervisning i folkeskolen, så man kan tage et reelt valg mellem de to ting, siger Frida Bille Ravnø.

Vil have politikere i tale

Fælleselevrådet i Nyborg har sendt dets forslag til både undervisningsminister Merete Riisager, Liberal Alliance, og til folketingets undervisningsudvalg. Nu håber de, at politikerne vil tage forslagene til sig og ændre folkeskolen.

- Vi håber på, at der er nogen vil debattere forslagene, og at vi får sat noget fokus på området. Vi ønsker, at politikerne virkelig tænker sig om, når de læser vores forslag igennem, så de prøver at bryde med de gamle rammer, siger Frida Bille Ravn, der er formand for Fælleselevrådet i Nyborg Kommune.

I vores udsendelse klokken 19.30 søndag får vi folketingsmedlemmerne Jan Johansen (S) og Alex Ahrendtsen (DF) i studiet til en snak om Nyborg-elevernes forslag. Begge er medlemmer af Folketingets Undervisningsudvalg.