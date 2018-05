Eleverne bliver væk: Faaborg Gymnasium fyrer flere lærere

Antallet af ansøgere til Faaborg Gymnasium er faldet de seneste år, og gymnasiet skal derfor finde besparelser og fyrer flere lærere.

Op mod fem undervisere på Faaborg Gymnasium risikerer at miste jobbet. Et fald i antallet af elever på gymnasiet betyder, at flere lærerstillinger nedlægges.

- Vi ved jo godt, at vi har en presset økonomi, og derfor er vi nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere. Med de to basisklasser, vi nu har optaget, siger vi farvel til fem årsværk på nuværende tidspunkt, fortæller Faaborg Gymnasiums bestyrelsesformand, Jens Oddershede.

De seneste to år har antallet af elevansøgninger til gymnasiet været faldende. I år har blot 54 elever søgt om optagelse.

Presset økonomi

Hvis Faaborg Gymnasium efter sommerferien skullet have kunne beholde samtlige lærere og fortsætte med tre klasser, skulle 90 elever vælge gymnasiet.

- Alt peger jo i retning af, at vi får færre elever på de almene gymnasier. Så vi er pressede, siger Jens Oddershede.

Derfor overvejer Faaborg Gymnasium også de kommende skoleår og måske bliver en fusion en realitet i nærmeste fremtid.

- Vi gør os alle mulige overvejelsr om gymnasiets fremtid. Vi regner ikke med, at der kommer nogen og redder os. Derfor må vi finde nogle mulihgeder selv, siger bestyrelsesformanden.

Med nedlæggelsen af flere lærerstillinger har Faaborg Gymnasium ifølge Jens Oddershede et budget, der "stort set er i balance i 2019".

