Elfærge-læk på Ærø: Det var mig

Det vakte stærke følelser, da Ærøs socialdemokratiske borgmester Ole Wej Petersen i sidste uge fortalte til fynske medier, at en unavngiven kilde har fået en bøde på 10.000 kroner for at lække oplysninger fra et fortroligt dagsordenspunkt om en kommunal ekstraudgift på 8,4 millioner kroner til elfærgen Ellen.

For i samme åndedrag fortalte borgmesteren nemlig, at Fyns Politi ikke ville oplyse identiteten på personen, der har lækket oplysningerne.

Hemmligholdelsen af navnet på lækken fik i sidste uge Bent Juul Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Ærøs Fremtid, til at kritisere borgmesteren i hårde vendinger.

Når navnet ikke kommer frem er alle kommunalbestyrelsesmedlemmer pludselig mistænkte, sagde han til Fyns Amts Avis.

https://www.fyens.dk/aro/-Jeg-er-kraenket-Bent-Juul-Soerensen-utilfreds-med-anonymisering-af-laekagedoemt/artikel/3336140

Nu fortæller tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti på Ærø, Anne Lykke Arias, til TV 2/Fyn, at det var hende.

- Jeg har fået en bøde på 5.500 kroner - ikke 10.000 kroner som oplyst - af politiet for lækken i elfærge-sagen. Jeg ved ikke, hvem jeg afleverede oplysningerne til, siger hun.

Ærøs borgmester Ole Wej Petersen, der meldte læk-sagen til Fyns Politi. Foto: Ole Holbech

Ud over bøden til Anne Lykke Arias bragte sagen borgmester Ole Wej Petersen på kant med Fyns Amts Avis, der ifølge politianmeldelsen til Fyns Politi, kontaktede Ole Wej Petersen med oplysninger om, at man havde en kopi af det fortrolige dagsordenspunkt om ekstraudgiften til el-færgen.

Ifølge Ærøs borgmester villle kommunens forhandlingsposition i forhold til ekstraregningen lide skade, hvis avisen offentliggjorde oplysningerne i utide og inden et forlig. Og borgmesteren, mente han havde en aftale om, at avisen ville vente med offentliggørelse til forliget

Redaktør Anders C. Østerby har tidligere oplyst til TV 2/Fyn, at avisen i første omgang valgte at vente med offentliggøre af oplysningerne, indtil kommunen havde afholdt et bebudet pressemøde.

Da det blev aflyst, og da der ikke var en aftale med borgmesteren om at afvente et forlig i sagen, offentliggjorde man sin viden.