Historisk dag på Ærø: Elfærge sejler for første gang torsdag

Man skal tidligt op, hvis man skal med på den første tur, når elfærgen Ellen torsdag morgen stævner ud fra Søby Havn. Der er afgang klokken 06.20, hvor turen går mod Fynshav på Als.

Elfærgen har officielt været undervejs siden 8. juni 2015, hvor parterne skrev under på aftalen. I alt koster den 224 millioner kroner, hvoraf Ærø Kommune betaler 105 millioner kroner.

Færgen er i første omgang planlagt til at sejle frem og tilbage mellem Søby og Fynshav tre gange om dagen. Det glæder borgmester Ole Wej Petersen (S), at den nu kan sættes i drift.

- Ellen demonstrerer, at selv længere regionale ruter kan dækkes med ren eldrift. Vi har været med til at vise vejen til den grønne omstilling indenfor færgedrift, og jeg er stolt på hele Ærøs vegne, og på vegne af alle projektpartnere, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

El-færgen Ellen betragtes som en pionér-færge, fordi den er verdens mest kraftfulde el-færge og kan sejle op til 22 sømil på hver opladning. Det er syv gange længere end hidtil muligt for en el-færge.

Også Ærøs trafikdirektør Keld M. Møller er glad for jomfrusejladsen.

- Det er yderst tilfredsstillende, at vi nu er klar til at idriftsætte Ellen, og det glæder mig at kunne tilbyde passagerne en ekstraordinært behagelig overfart fri for støj, vibrationer og os, siger han i en pressemeddelelse.

Færgen har plads til 200 passagerer, og det er planen, den senere skal sejle ruten Søby-Fynshav fem til syv gange om dagen i fremtiden.

