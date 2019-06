Elfærgen Ellen forsinkes en måned på grund af strid

Egentlig skulle elfærgen Ellen sættes i drift allerede 1. juli, men en uoverensstemmelse mellem Ærø Kommune og Søby Værft betyder, at elfærgen nu først kan begynde at sejle til august.

Ifølge en pressemeddelelse fra Ærø Kommune forventer man, at færgen overdrages til kommunens færgeselskab, Ærøfærgerne, i uge 24.

- Ellen forventes endelig godkendt af klassifikationsselskab og Søfartsstyrelsen medio-juni, hvorefter Ærøfærgerne skal bruge cirka seks uger til operationel træning inden der kan udstedes godkendelser til sejlads med passagerer. Træningen er igangsat, men det er ikke muligt at gennemføre træningen fuldt ud, før Ellen er afleveret, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Færgen skal - når den sættes i drift - sejle på ruterne Søby-Fynshav og Søby-Faaborg. Projektet blev sat i gang i 2015, og det er budgetteret til at koste i alt 215 millioner kroner, hvoraf Ærø Kommune står for 96 millioner.

- Der har parallelt med de sidste godkendelser været en uoverensstemmelse mellem Søby Værft A/S og Ærø Kommune i forhold til aflevering af Ellen, hvilket har betydet at idriftsættelsen af elfærgen er udskudt fra den 1. juli 2019, som tidligere planlagt, til 1. august 2019. Parterne arbejder på at finde en fælles løsning, som forventes at kunne meldes ud snarest.

Læs også Kæmpekrigsskib kommer på weekendbesøg på Fyn